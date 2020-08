Cristian Castro rompe el silencio sobre la muerte de su padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés

Tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de actor mexicano Manuel “Loco” Valdés a los 89 años, conocido por sus personajes cómicos y cejas pobladas que lo convirtieron en un astro del cine y la televisión, se esperaba la reacción de su hijo, Cristian Castro, procreado con la actriz Verónica Castro.

A sabiendas de que no tuvieron una fuerte relación entre padre e hijo, el intérprete de “Lloviendo estrellas” apareció en un video lamentando su deceso.

“Hoy falleció mi padre, don Manuel ‘El Loco’ Valdés. Quiero mandarle un abrazo fuerte a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo gozó, que disfrutó sus actuaciones en teatro y televisión, sus conducciones y su buen humor”.

Y admitió: “Estoy muy orgulloso de ser su hijo”.

Expresó estar agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo y de cariño en momentos en que quiso acercarse a su progenitor.

También agradeció a su madre, Verónica, por hablar “tan bien de él”, por seguir enamorada de él. “Es el regalo más lindo que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella”, manifestó.

“Un abrazo para los mexicanos y aquí estoy cerquita de los Valdés en este momento más difícil”, concluyó.

En tanto que Verónica Castro, en sus redes sociales lamentó el fallecimiento del comediante primero con un escueto ‘QEPD MANU’ junto a una imagen de una oración, algo que la actriz comparte regularmente.

La actriz narró en entrevistas que Cristian no conoció a su padre hasta los nueve años, cuando se encontraron sin querer en un hotel en Acapulco.

Se recuerda que en entrevista para un programa de Yuri, Cristian Castro se reconcilió con Manuel ‘El Loco’ Valdés tras años de ausencia paterna; y terminaron cantando juntos.

El medio El Universo reseña que el hijo del ‘Loco’ Valdés y Verónica Castro expresó los motivos por los que decidió acercarse a su padre y los momentos por los que pasó antes de tener el encuentro. “Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo”, explicó el cantante.

“Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera qué canción le gusta, qué color le gusta, qué es lo que hace en la mañana. Tenía muchas curiosidad de saber quién era yo a través de él”, reveló Cristian Castro en esa entrevista que rememora el portal mexicano Milenio.