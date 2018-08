Cristian Castro se divierte en República Dominicana

SANTO DOMINGO. El pasado sábado Castro selló su reencuentro con los dominicano con un show lleno de grandes éxitos, y aunque no podemos dar testimonio de la primera noche del tour “Dicen...” en el país, el “gallito feliz” no vive su mejor momento en cuanto a voz se refiere. El artista estaba disfónico y en muchas ocasiones no pudo a alcanzar los elevados tonos por los que es conocido. Sin embargo, supo sortear las dificultades con carisma y buen humor.

A las 10:30 p.m. inició el show vistiendo un traje formal y camisa blanca que combinó con un moño que recogía su melena que luce más larga, dejando ver bastantes reflejos rubios que ha agregado a su cabello. “He venido a pedirte perdón” de Juan Gabriel fue el primer tema que interpretó, le siguieron “Busca un amor” y Simplemente tú”.

“Estoy muy contento de reunirme hoy contigo Dominicana”, así comenzó su interacción con el público, en donde se mostró muy jovial y carismático.

“Simplemente tú”, “Es mejor así” y “Dicen” las entonó mientras intentaba recuperar su voz, según él, a base de un tequila que tomaba de una botella que aparentaba ser agua.

Al tema “Siempre en mi mente”, uno de grandes éxitos de Juan Gabriel, le realizó arreglos de bachata, pues dijo: “No soy tan aburrido”.

Lo que es seguro que fue una apuesta muy arriesgada abrir una segunda noche para un artista que en la actualidad no está en un pico de popularidad, ni que cuenta con un tema exitoso como gancho. El Teatro la Fiesta estuvo a mínima capacidad y el público fue bastante frío durante toda la noche.

Interpretó “Lloran las rosas”, “No hace falta” y “Yo quería”, antes del clásico “New York, New York”. A las 11:12, luego de varios “tequilas”, llegó el momento que muchos esperaban, los grandes éxitos de José José.

“O tú o Yo”, “Aún estoy de pie”, “A esa”, “Nave del olvido” y “El triste” fueron temas que el público disfrutó.

Como buen mexicano, el acordeón no podía faltar para la cumbia mexicana que agregó al tema “Nunca voy a olvidarte”, ritmo que usó durante la noche para versionar otros temas.

“Vuélveme a querer”, “Caray”, “Mi vida sin tu amor”, “Volver amar”, “Por amarte así”, “Lloviendo estrella” sonaron antes de un receso de unos minutos para un cambio de vestuario.

Regresa con un traje rojo para cantar “Si me ves llorar por ti”, “Una y mil veces cantaré”, “Con ella”, “Abrazarme muy fuerte”, “Amor” y “Ángel”, tema que sirvió para una petición de matrimonio en el público. Al percatarse de lo ocurrido Cristian los invita al escenario y les agradece elegirlo para ese importante momento. “Acabas de nacer hoy”, le comentó al futuro esposo, para luego desearle mucha felicidad.

Otro de los momentos más emotivos fue cuando interpretó la canción “Verónica”, al concluir recordó la importancia de las madres, sobre todo de la suya que es bien peleona, pero a la que él también le pelea.

Cuándo el reloj marco las 12:40 de la noche se despide con “Azul”, canción que logró levantar por primera vez al público de sus asientos y despedir con alegría la noche.

Aunque su voz no está en su mejor momento, su carisma se mantiene intacto.