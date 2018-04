Critican letras de “El Anillo”, el nuevo tema de Jennifer López del que todos hablan

Las letras de “El Anillo”

Me tratas como una princesa y me das lo que pido

Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito

Cuando estamos solos te juro no me falta na’

Te pongo un 13 de 10 cuando estamo’ en la cama

Nunca había sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero... y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?

Huele como me gusta

Me besas me gusta

Me agarras como me gusta

Sigue así que a mi me gusta

Como muerde la fruta

Si sale de noche me asusta

Sin mapa conoce la ruta

Así así que me gusta

Sigue aquí

Papi estoy pa ti

Dale atrás

Que así somos las del bronx

Don’t stop

Muévete mas

Que siga la fiesta conmigo nomas

No pierdas el enfoque

Papi tienes la clase

Son dos penas las dos que un ron con tres envase

Nunca había sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero... y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?

No te pido na’

Yo no soy mujer regala

Ponte en eso ya

Sino papi echa pa allá

Tu sabes que yo tengo

Lo que no tienen otras

Cuando muevo mi cuerpo

El tuyo se alborota

Las mujeres sabemos lo que nos toca

Si quieren todo eso que nos pongan la roca

Nunca había sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero... y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?