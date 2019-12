El Conjunto Quisqueya: “Cuando empezamos la gente creía que éramos todos boricuas”

Cuando se habla de Navidad hay varias cosas que estás seguras. La fiestas se multiplican, el lechón no falta y nos reencontramos con El Conjunto Quisqueya, ‘con el mismito sabor’ de siempre.

Se cumplieron 46 años del momento en el que Aneudi Díaz se decidió a crear un grupo de merengue, pero Javish Victoria, Adib Melgen, Chuky Acosta y Elías Santana muestran el mismo buen ánimo que lucían cuando vestían sus ajustados trajes y zapatacones.

“Nos conocimos estudiando en la Universidad de Puerto Rico y empezamos con este grupito para conocer chicas y tomarnos unos traguitos bien acompañados. Ahí empezó lo que es hoy El Conjunto Quisqueya. Así fue como comenzamos a presentarnos en el Show de las 12 de Puerto Rico”, recuerda Adid.

El grupo se fue armando poco a poco. Los primeros integrantes fueron Aneudi y Adid, quienes formaron una especie de perico ripiao, en el que Aneudi tocaba el acordeón sin saber mucho lo que hacia. Luego se integraron Chuky y Javish, y finalmente Elías, quien le dio un giro al sonido del grupo con su trompeta.

Estos amigos que ya son familia, nos recuerdan a la alegría de la Navidad, y ya es difícil separarlos de esta época. Tan así es, que no hay Navidad sin que suene de fondo alguno de sus clásicos como la “Trulla”, “Bebo hoy, bebo mañana” o “La juma”.

Pero ellos son mucho más que Navidad, sin embargo, no le molesta ser una referencia de la temporada. “Nosotros tenemos muchos temas exitosos que no son navideños. Una vez fuimos a hacer una fiesta en mayo, pero nos dijeron que no podíamos dejar de tocar los temas de Navidad”, recuerda Chuky.

Para ellos es un placer regresar cada año al país (todos, salvo Chuky Acosta, residen en PR). Pero recuerdan que sus inicios no fueron fáciles. Desde batallas legales para que Elías pudiera tocar con el grupo, hasta discriminación por tocar un género que en Puerto Rico no era popular. “La salsa estaba en su mejor momento y estos muchachos tocando merengue. Nos decían despectivamente los merengueros, como si eso fuera malo”, recuerdan de esos difíciles años.

A ellos les tocó crear plaza para el merengue en Puerto Rico y lo hicieron cantando en un principio canciones de Johnny Ventura. Tras lograr reconocimiento y regresar a República Dominicana como el Conjunto Quisqueya, la gente no sabía que eran dominicanos. “Cuando empezamos nos preguntaban que cuál de nosotros era dominicano. La gente pensaba que éramos todos boricuas”, cosa que hoy le causa mucha risa. El grupo se reencuentra cada Navidad con los dominicanos. En esta ocasión El Conjunto Quisqueya despedirá el año en el concierto denominado “Los Monarcas del Merengue” que se realizará el 31 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo. Allí compartirán el escenario junto a Johnny Ventura, Pochy Familia, Miriam Cruz, El Zafiro y Toño Rosario.

Hace dos semanas celebraron en grande su 46 aniversario con un concierto en el anfiteatro de Puerto Plata.