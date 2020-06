$!Cuatro urbanos anuncian su apoyo a Gonzalo Castillo

A ley de días para las elecciones extraordinarias presidenciales el próximo 5 de julio los artistas continúan manifestando su apoyo público a los candidatos que buscan la presidencia.

Los urbanos Sujeto Oro 24, El Mayor Clásico, Bulin 47, Shadow Blow anunciaron su apoyo a Gonzalo Castillo con fotografías que se han difundido este miércoles en las redes sociales en las que aparecen cada uno en distintas imágenes junto al candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Hoy reunido con Gonzalo me he dado cuenta que es una persona solidaria que ha demostrado empeño y dedicación en ayudar a los más necesitados, por eso hoy le doy mi apoyo incondicional #GONZALO2020”, escribió Bulin 47 en su cuenta de Instagram.

“(Sic) Venga lo que venga eso es lo que hay oiteee no quiero cotorra bye cotorra tenemos nosotros. @gonzalo2020rd”, escribió El Sujeto.

Otros como Frederick Martínez, el Pachá, Santiago Matías, Alofoke, y Kinito Méndez apoyan la candidatura del partido oficialista.

De su lado, el cantautor Wason Brazobán, ferviente defensor de la obra de gobierno de Danilo Medina y quien también apoya a Gonzalo Castillo se hizo eco de las fotografías de los urbanos criollos indicando que los artistas son empresarios y que necesitan una economía estable. “Mucha gente no entiende que los artistas son empresarios y que todo artista necesita una economía estable para poder hacer conciertos y vender música . No es nada personal contra nadie”, escribió el intérprete de “Tu ausencia”.



Wason Brazobán planteó hoy que las encuestas para medir la intención del voto en la República Dominicana deberían ser prohibidas.

Los resultados de la encuesta no favorecieron a su candidato Gonzalo Castillo y de inmediato escribió el siguiente mensaje: “Las encuestas todas deberían ser prohibidas . No jugar tanto con la mente del votante . Ahorita va y esos no son los resultados y vuelven a marchar a la plaza de la bandera porque ya un bando daba como un hecho la victoria”, comentó el cantante en su Instagram.