$!Cultura Profética: “Los géneros lo que hacen es limitar y dividir a los músicos”

—¿Qué opinas de las colaboraciones musicales con artistas confesionales con noveles, muchas veces acuñando la fórmula de la popularidad sobre la calidad?

Tengo un doble pensamiento con eso. Me parece genial que la gente comparta, porque para mí los géneros lo que hacen es limitar los músicos. La música no debería dividirse por géneros, eso da la apertura para los artistas de compartir y hacer cosas juntos. Pero a la misma vez, estamos viendo hoy en día que personas de diferentes géneros se ven obligados a hacer lo que se está vendiendo, eso hace que se pierda la sinceridad, porque lo que están haciendo es tratar de mantenerse al día forzadamente. Se pierde un poco la magia. Amamos la música en general y no nos gusta la división, pero no se puede descuidar la calidad y la esencia. Haríamos hasta un tema en reguetón. Eso habla mucho de la versatilidad del artista.