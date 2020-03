$!Daddy Yankee celebra 25 años de casado en cuarentena

Algo poco usual para Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee es ofrecer detalles sobre su vida privada, pero la ocasión sin duda lo ameritaba. “Una REINA cree en ti, no te desanima.Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO.

Hoy esta REINA y yo cumplimos #25 años de casados”, expresó en sus cuentas de redes sociales para celebrar con su esposa esta importante fecha.

Junto a Mireddys González, Yankee tiene tres hijos: Yamilet Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaeelys Ayala González. Se casaron cuando el tenía apenas 17 años y Mireddys ya estaba embarazada de su primer hijo. La pareja durante su carrera, ha evitado tratar temas sobre su vida privada en entrevistas. Este ha declarado que prefiere mantener el silencio porque considera a su familia un tesoro.