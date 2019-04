Daddy Yankee estrenará remix con Katy Perry

El cantante urbano Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores bailando su éxito “Con Calma” donde se escucha la voz de una mujer en el remix y esa es nada más y nada menos que Katy Perry.

La cantante de éxitos como Firework o Part of me se une a otros artistas que están colaborando con cantantes latinos como Madonna, Drake, Will Smith, Janet Jackson (quien colaboró con Daddy Yankee en “Made for now”), Justin Bieber, Demi Lovato, entre otros.

El “Big Boss” también posteó una fotografía con sus colegas Karol G, Anuel AA y Ozuna. ¿Será que viene otro junte con ellos?

Ahora el público está ansioso por saber cuándo se estrena el tema con Katy Perry.