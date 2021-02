$!Daddy Yankee sorprende tocando el piano en junte con Marc Anthony en Premio Lo Nuestro

El reguetonero Daddy Yankee demostró que su versatilidad ha estado presente en su trayectoria musical.

El intérprete de "Rompe" sorprendió tocando un piano de cola blanco en el segmento musical de salsa con el astro Marc Anthony en el tema "De vuelta pa' la vuelta" en Premio Lo Nuestro 2021.

Este hit es su primera colaboración juntos y en salsa, la cual ha estado número uno en la lista Tropical Airplay de Billboard.

Mientras que en YouTube “De vuelta pa’ la vuelta” suma 88 millones de vistas.

El aclamado pianista y productor puertorriqueño Sergio George fue el encargado de dirigir el show.

“Nunca imaginé cantar salsa sobre el escenario de unos premios, pero me lo disfruté de principio a fin porque, como he dicho anteriormente, la salsa también es parte de mí. Tuve al lado mío al caballote del género tropical y eso me dio mucha confianza también. Definitivamente, uno de los momentos más memorables de mi carrera en los últimos tiempos”, expresó “El Big Boss”.

"Pa' la historia, poder boricua", dijo Marc sobre la primera vez que cantan en vivo esta canción lanzada en diciembre.

Marc presentó tributo a Pacheco

Asimismo, la entrega número 33 de Premio Lo Nuestro se vistió de salsa al rendirle un homenaje al maestro Johnny Pacheco, fallecido este lunes a los 85 años por una neumonía.

El emotivo tributo en vivo fue protagonizado por el sonero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el dominicano José Alberto “El Canario”, así como el flautista Nestor Torres, y dirigido por el maestro Sergio George.

Antes de comenzar, el salsero Marc Anthony le hizo reverencia al cofundador de la Fania All Star. “Sin Johnny Pacheco no existiría la salsa y sin la salsa no sé qué sería yo”, manifestó el artista con voz entrecortada.

También expresó que desde niño se sintió influenciado con la música y composición de Pacheco y los intérpretes que formaron parte del sello Fania Récords.