Daniel Santacruz sigue firme con la balada pop, el merengue y la bachata en “Larimar”

Este viernes 15, el cantautor Daniel Santacruz estrenará “Mi estrellita de algodón”, una canción que grabó a dúo con su hija Penélope, a la que como todo padre, le tiende su apoyo para introducirla en el canto profesional.

La canción es añeja, pero no fue sino hasta ahora cuando será expuesta al público. En una conversación para Diario Libre, el destacado artista dominicano afincado en la ciudad de Miami, anticipó que se trata de una bachata y que ésta forma parte de la séptima producción discográfica que estrenará el 29 de este mes.

“Me llena de mucha alegría poder estrenar esta canción junto a mi hija porque esta canción la escribí para mi primer disco, justo cuando ella nació. Es un tema que expresa lo que sentimos los padres hacia los hijos de una forma poética. Poderla cantar hoy con ella y de esa forma darle la bienvenida al mundo de la música”.

El sueño de Penélope es seguirle los pasos a su padre. Desde hace mucho tiempo le ha expresado que desea cantar profesionalmente, pero es ahora cuando Daniel entendió que era el momento para su debut.

“Espero que luego de esto pueda seguir su carrera. Estoy muy feliz y orgulloso de ella. Canta increíble y tiene un talento impresionante. Le estoy dando la bendición y todo mi apoyo”.

Del tema

Daniel Santacruz es un artista que le ha puesto el sello de calidad a lo que hace. En la baldada pop, merengue, o la bachata ha salido airoso.

“Mi estrellita de algodón es una bachata a mi estilo, con acordes bonitos. Originalmente era una bachata sencilla, pero ahora la hemos llevado al mundo del baile”.

La canción cuenta con un vídeo musical grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Indigo Ize.

Estrenos y pandemia

Los artistas han estado muy activos desde que se decretó el distanciamiento social para prevenir la propagación del COVID-19. Conciertos en las plataformas digitales, estrenos no han parado en las redes sociales.

Daniel forma parte del grupo de los que no han detenido su creatividad. “Te cuento que yo no he parado. La noticia del coronavirus me agarró en Santo Domingo grabando parte de mi nuevo álbum que estrenaremos el 29 de este mes. Recuerdo que llegué a Miami y dos días después cerraron el aeropuerto. Esta temporada que hemos vivido de cuarentena la aproveché mucho para sacar adelante mi disco porque ya estaba en la fase final”, recordó.

“Larimar” es el título de su séptimo disco en el que viajará por la bachata, el merengue y la balada pop. Es un disco que define como muy balanceado. En su elaboración trabajó junto a Richie Rojas, Israel Palma y Ambriorix Francisco.

“Es un disco que lo disfruté mucho haciendo. Tratando de hacerlo con el criterio y el corazón para promover lo mejor de nuestra cultura. Lo hice con las expectativas de que la gente abrazar nuestra música”, acotó.

Tiempo difícil

“Al igual que le ha pasado a todo el mundo esta situación es muy difícil. No poder socializar, ni poder abrazar a mi madre por ejemplo...hemos sido conscientes de lo que está pasando, pero no te voy a negar que ya uno quiere salir a juntarse con su gente, tomarse una cerveza, compartir con los amigos”.

El tema laboral le preocupa a Daniel porque no puede producir recursos para su sustento y la gente le acompaña en los escenarios. “Todo se cayó. No hay presentaciones y aunque estamos esperando que todo se resuelva. Tenemos fe de que todo esto pasará”.

El Grammy Latino

Daniel Santacruz se sumó al grupo de artistas que están alentando a sus colegas a enviar sus producciones de merengue y bachata a la Academia Latina de la Grabación, y con ello evitar que la categoría de Mejor álbum de merengue/bachata sea eliminada de la premiación.

Los reglamentos de la organización establecen que para que se pueda mantener es necesario que se sometan 25 álbumes.

El tema le preocupa al artista que ha recibido varias nominaciones al Grammy Latino. “Ya comencé en mis redes sociales a motivar a mis compañeros. Esta es una alerta de la academia con la se exhorta a los músicos dominicanos a evitar que desaparezca una categoría que es nuestra. Yo siempre he querido unir fuerzas para que continuemos con la bachata y el merengue. Nosotros tenemos que defenderla unidos”.