$!Danny Daniel a Zacarías Ferreira: “No puedo digerir que alguien pueda coger la canción de otro y ponerla a su nombre”

Sobre su reacción inicial al enterarse que su tema estaba registrado por otro dijo que sintió temor. “Me sentí asustado, porque esta no es la primera vez que pasa eso con una canción mía. No soy el primer artista que le ocurre algo así, pero cuando vi esto me sentí mal. Hay varias versiones precisamente en la República Dominicana de esa canción, no es solamente esa, y evidentemente me sentí frustrado de que alguien tan joven pueda tener el valor de poner su nombre en una canción que no es de él”.

El cantautor español dijo que está muy frustrado y sorprendido de que en República Dominicana alguien se atreviera a hacerle algo así. “Tanto mi esposa como yo, y mis amigos, no se lo podían creer. No puedo digerir que alguien pueda coger la canción de otro y ponerla a su nombre. No me cabe en la cabeza. Tiene que ser que ese chico estaba con dos copas de más, porque no se entiende, y luego que la registre en dos sociedades tan importantes de derecho de autor como son ASCAP en USA y SGAE en España, esta última que es mi sociedad. Ver que allí mi canción esté registrada como “Te quiero a ti” y no como “Tu no me correspondes”, que está registrado en España desde el año 1981, y que otra persona dure 10 años cantándola con otro título y registrándola a su nombre, es algo que no puedo entender”.

La demanda legal se está preparando y Ferreira deberá enfrentar acciones legales. “Obviamente lo vamos a demandar, pero lo que quiero es que el pueblo dominicano, donde soy tan conocido y querido, donde muchos artistas cantan mis canciones, sepan lo que ha pasado. Porque ninguno de ellos se ha apropiado de ellas y a mí no me molesta que las canten. Los créditos son para quien la hizo, eso me duele profundamente. Si hubiera sido en otro lugar posiblemente no me habría dolido tanto. Que sea en República Dominicana, donde yo voy tanto y que la gente me quiere tanto me duele. Mucha gente me pregunta que por qué en RD yo he pegado tan fuerte, siempre digo que el sentimiento de los dominicanos es diferente a los otros. Que me hagan eso a mí no lo entiendo”.

Lo conoció

“Conocí a Zacarías en una emisora de radio, cuando su representante me lo presentó. Él me dijo, mira este chico canta una canción tuya. Lo que pasa es que no me dio el disco y no me fije si le había puesto el mismo título o si estaba a su nombre. Eso no se puede ni pensar siquiera, y nunca más lo he vuelto a ver, esto lo descubrimos por pura casualidad, porque sabemos que hay muchos piratas que se roban las canciones y que las pones a su nombre, pues lo descubrimos hace unos meses, pero han pasado 10 años. Queremos que el pueblo dominicano sepa lo que ha hecho este muchacho, porque él se merece un castigo evidentemente”, afirmó.

“Yo no quiero que esto quede silenciado, el pueblo tiene que saber lo que ha hecho este chico, es como el que roba en un supermercado, en una joyería, tiene que ser castigado porque después todo van a hacer lo mismo”, enfatizó.

Sociedad de autores corrigen los créditos

“Ya lo han borrado, le han quitado la propiedad, han cambiado al título de origen. Las editoriales han sido llamadas en España y todas las demás sociedades de autores, todos están avisados y se ha eliminado su nombre. Pero, yo no me conformo con eso, lo que quiero es que el pueblo sepa lo que ha pasado, para que no quede impune, porque de lo contrario otros lo van a hacer porque no pasa nada”.