$!Danny Rivera cantará sus éxitos

Danny Rivera disfruta mucho las oportunidades que la vida le ha dado para presentarse en los escenarios nacionales. La noche de este sábado 9 de noviembre el cantautor protagonizará el concierto “Romance sobre el Jaragua”, un concierto que invita a los románticos de siempre a disfrutar de sus éxitos.

El astro de la canción puertorriqueña, que en el 2008 adquirió ciudadanía dominicana, posee un repertorio envidiable para muchos artistas. En su viaje por la música interpreta desde la música folclórica de su país, pasando por lo social, lo romántico y hasta los himnos religiosos.

Cuando reporteros de Tiempo Libre conversaron con él por teléfono, de inmediato anticipó una gran noche, ya que el público no escuchará otra cosa, que sus éxitos, entre los que cita: “Para decir adiós”, “Mi viejo”, “Dos amantes”, Madrigal”, “Amada amante”, “Mujer abre tu ventana” y “Tu pueblo es mi pueblo”.

“El maestro Amaury Sánchez ha venido haciendo un gran trabajo con este tipo de conciertos porque no lleva a cantar las canciones de siempre. Uno quiere hacer otras cosas, pero hay ocasiones en la que uno quisiera hacer cosas totalmente nuevas, pero si aparece este tipo de oportunidades las aprovechamos para hacer nuestros éxitos, vamos a revivir los momentos que se crearon con esas canciones”, acotó.

El “Romance sobre el Jaragua” tiene como escenario a un lugar emblemático para la vida nocturna de más de una generación. El Hotel Jaragua se convirtió en un símbolo. Por allí han pasado figuras de gran trascendencia de diferentes géneros, sin embargo, la balada y el bolero no pudieron encontrar mejor lugar que ese.

“El Jaragua está en la historia de la musicalidad dominicana. Es el centro en donde el amor, el despecho y el romanticismo se desarrolló, incluso provocó que se le dedicaran canciones como ‘Luna sobre el Jaragua’. Es un lugar que tiene un misticismo muy especial para el romance porque entre canciones se desarrolló una historia. Ahí hay mucho que contar”, dijo.

La de Danny Rivera es una banda sonora que ha estado presente en más de una generación. Su relación con la República Dominicana comenzó con su álbum Serenata, producción discográfica con la que debutó y de inmediato conectó con en esta tierra.

“Yo como cantor no hubiese llegado a donde he llegado, sino hubiese sido también por haberme encontrado musical e íntimamente con la República Dominicana. Es la que me acoge con Serenata. Ese disco lo abrazaron los dominicanos. Eso me dio un gran empuje en el mercado internacional. Yo le debo a la República Dominicana lo que yo soy como cantor”, argumentó el intérprete de “Amar o morir”.

La producción artística de Pedro García ha tomado cuerpo. Revivir un concepto musical que evoca la memoria de una generación que no cuenta con este tipo de propuesta ha ido ganando territorio, pero también abre las puertas a un público nuevo que gusta de este tipo de oferta musical.

Danny Rivera estará acompañado de una orquesta en formato de Big Band dirigida por el maestro Amaury Sánchez con el que ha mantenido una estrecha relación de amistad y profesional.

La noche del sábado tiene una excelente propuesta para el público adulto. Será, sin duda un concierto memorable. Llegue temprano para que pueda degustar sus tragos antes de que comience el show.

“Sería una pena que nuestra historia musical palidezca o se pierda; sería una injusticia no reconocer en vida a aquellos compositores y cantantes que acompañaron a nuestros padres y abuelos en sus momentos de alegría y de pena, y ¿por qué no?, a nosotros mismos”, agregó.