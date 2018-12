$!Danny Rivera protagonizará concierto “Mi Patria” en la Fortaleza Ozama

Como un regalo de Reyes para el pueblo dominicano, el dirigente comunitario y Director General de Desarrollo de la Comunidad, Luis Acosta Moreta, presentará el 6 de enero del 2019 al cantante y compositor puertorriqueño Danny Rivera, quien ofrecerá el concierto titulado “Mi Patria”.

El cantautor boricua, nacionalizado dominicano, es uno de los artistas más querido del mundo hispanoparlante, y se ha destacado por su estilo interpretativo apasionado, en ocasiones rebelde y de contenido social.

El artista reveló durante el encuentro con la prensa, donde ofrecía los detalles del espectáculo, que este es su concierto más importante.

“Porque hay una empatía espiritual entre República Dominicana y este cantor, y como el maestro Luis Acosta pasó todo este concierto en un trabajo que se llamó asimismo, “Concierto”, que hice en Puerto Rico en los años 80’, para mí, ese tiempo que hice eso, abrió una etapa en mi vida musical de mucha importancia, y yo recobrar esto, a través de una idea de ellos, para hacer este concierto y más para hacer estas dimensiones filarmónicas, sinfónicas, todavía me quedo asombrado, me da una alegría indescriptible de que este concierto nuevamente yo lo pueda exponer a la patria que he adoptado, es como decirles gracias, esto he sido yo toda la vida, gracias a ustedes.”, dijo.

El concierto “Mi Patria” incluye una gran parte de las más aplaudidas canciones del legado musical de Danny Rivera que han puesto a vibrar las fibras más sensibles del alma en cada uno de sus seguidores.

Detalles del concierto fueron ofrecidos a la prensa por el propio cantante, y su productor general, Luis Acosta Moreta, quienes coincidieron en señalar que han unidos sus esfuerzos para llevarle al público un espectáculo de inigualable calidad.

Moreta explicó que se siente honrado con tener a Danny Rivera cantándole al pueblo dominicano, en especial a ese pueblo con sabor a barrio, donde la mayoría de su gente no tiene las condiciones económicas suficientes para pagar el costo que representa ir a ver un espectáculo a Punta Cana, o simplemente cubrir el precio de una boleta para entrar a uno de los centros de entretenimientos de lujo que tiene la capital dominicana.

“El domingo 6 de enero próximo el pueblo dominicano, pero sobre todo el pueblo llano, podrá disfrutar gratis de un majestuoso concierto que comienza en punto a las seis de la tarde en la Fortaleza Ozama en la Zona Colonial con uno de los artistas más emblemático del canto popular como lo es Danny Rivera”, expresó Luis El Gallo.

Recordó que durante más de 50 años Danny Rivera se ha ganado el aprecio y el respeto de un público que le sigue en los cinco continentes, y que ha disfrutado cada una de sus producciones discográficas, que ya suman más de setenta CD.

Expresó que Danny Rivera es un artista de origen humilde que creció en una de las zonas culturales de más profunda tradición afropuertorriqueña, como es Santurce, hogar de muchos de los músicos más populares de la isla del encanto, y lo definió como un artista versátil que además de cantar con el corazón, también compone, es escritor, es baladista, bolerista y folklorista.

“Es el único puertorriqueño que se ha presentado y agotado entradas en el Carnegie Hall en cuatro décadas distintas (1979, 1989, 1999, 2010), y en este concierto titulado Mi Patria, que es también el título de una de sus canciones más populares, el público podrá disfrutar de canciones tan populares como Tu Pueblo es Mi Pueblo, Jesucristo y otros títulos de la llamada canción comprometida”, explico Acosta Moreta.

Dijo que son muchas las iniciativas educativas, sociales y de paz a las que Danny Rivera ha prestado su apoyo y energía, y agregó que jamás se podrá olvidar que Danny pasó treinta días en la prisión federal estadounidense de Guaynabo, acusado de desobediencia civil por participar de una manifestación, reclamando el retiro de la Marina Estadounidense de la isla portorriqueña de Vieques.

Sostuvo que Danny Rivera es un artista comprometido con un estilo de canción capaz de expresar no sólo el amor personal, sino también el amor social, y desde hace una década es ciudadano de la República Dominicana, un reconocimiento del país a su obra social en territorio dominicano.

La producción del concierto está a cargo de Guaryx Tapia, quien explicó que como parte del espectáculo también se incluye un monologo con Layla Massiel Taveras, en representación de la niñez dominicana, y presentaciones coreográficas de experimentados bailarines.

“Se busca con este concierto levantar el ego patriótico de las nuevas generaciones de dominicanas y dominicanos, fortalecer la unidad de la familia, porque es un evento dirigido a las familias dominicanas”, afirmó Guaryx Tapia.

Durante el encuentro con los comunicadores se informó que el concierto será transmitido en vivo por televisión nacional e internacional, a través de grupo de medios Telemicro.