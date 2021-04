$!Danny Rivera se reencuentra con su público en el TN

“Uno tiene la percepción, después de todo este tiempo tan extraño, de que regresa como si hubiese sido mucho tiempo, no que pasó un año, sino como una década o algo así. Estar separados y escondidos de territorios que uno ama, no poder subir a actuar en un teatro para ver al público, aunque sea un grupo pequeño. El arte puede superar muchas cosas y aquí estamos, listos para reanudarlo a pesar de todo lo que está sucediendo, la cantata de la vida”, reflexionó el artista al ofrecer detalles a Tiempo Libre.

Puesta en escena

“Como hace tiempo que no nos vemos, lo que haremos es repasar los éxitos para que la gente cante desde principio a fin. Que cantemos canciones que nos han traído recuerdos de nuestros encuentros y de cada quien. Esas historias personales estarán ahí y lo haremos con todo nuestro cariño, como siempre, para los dominicanos, un pueblo que nos ha acogido desde nuestro debut en el arte. Agradezco esta oportunidad que me brindan porque, luego de más de un año sin ver a mi público, cada canción representará algo más, será un júbilo, porque además este será el primer concierto en vivo en un teatro, con la asistencia de un público para ver a un artista, de por sí eso es una poesía, que la gente saque su tiempo para ver a su artista, es como los amigos que agradecen la amistad sincera, genuina, que están ahí llueve, truene o ventee, suceda lo que suceda”, acotó.

Danny Rivera tiene a la República Dominicana como su segunda patria, de hecho, se convirtió en ciudadano de este país desde 2014.

“Es un gusto poder volver a casa, qué bueno que no me olvidaron porque me hacía falta de estar con ustedes.

Cuando el Covid-19 se esparció por el mundo, al igual que mucha gente quedó impactado. “Lo que uno hace ante una situación como esta es salir del impacto de lo novedoso, de todo lo que ha sucedido, creando en uno la sensación de incredulidad, llegando uno a preguntarse si ciertamente estaba ocurriendo la pandemia, nos preguntábamos si era ciencia ficción o una broma muy ardúa de Dios... uno piensa cosas y luego te das cuenta de que estamos vivos, que el proceso de la vida tiene muchos vericuetos por donde se manifesta, uno ha aprendido a valorarlo de otra manera en lugar de desesperarse”.

Danny recordó que, aunque siempre lee y escribe, el año que ha estado confinado lo aprovechó para componer canciones, así como continuar con su agenda con la literatura. “Ahora lo estoy haciendo más porque dispongo de más tiempo, pero además me permite tener una mejor visión de lo que se está viviendo. Espero que, cuando regresemos, tengamos algún tipo de actitud nueva ante la vida”.

Danny Rivera no tuvo miedo, y no porque sea más valiente que nadie. Nunca lo sintió porque la calamidad en la historia humana es como la muerte: “Nosotros no nos podemos desprender de eso nunca, por tanto es algo que en cierta medida todos sabemos, porque hay unos textos por ahí famosos, místicos y religiosos, que vienen advirtiendo de muchas cosas que nos van a pasar. Nadie quiere saber de calamidades o de pandemia y terminamos dándole la razón a los señores que decían eso, que nos iban a azotar momentos difíciles. Mientras tanto, a los que nos toca hacer algo en el caso del arte, vamos a colocar el arte por encima de toda la situación para que nos ayude a tomar todo esto con más calma”.