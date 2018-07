David Bisbal se casa con la actriz venezolana Rosanna Zanetti

Ruptura con Chenoa

En septiembre pasado, Chenoa sacó a la luz su libro “Defectos Perfectos”, donde detalla todo sobre la ruptura con Bisbi. Al parecer, según las palabras de la artista, él mismo la terminó. Ambos vivían juntos cuando el intérprete mandó a buscar sus cosas por una empresa de transporte.

El relato aparece en el periódico El País. “María Laura Corradini (Chenoa) ha decido abrir el baúl de los recuerdos y detalla cómo fue para ella el peor día de su vida: “No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba con nadie y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada”. Así descubrió que el almeriense, con el que estuvo saliendo tres años tras su paso por el talent show Operación triunfo, había cambiado de número de teléfono sin ni siquiera avisarla.

“No habíamos hablado de cómo hacer aquello público. De hecho, no habíamos hablado de absolutamente nada durante varios días, después de tres años juntos. No pude decidir cómo afrontarlo. No avisé a mi familia ni a mis amigos para que estuvieran conmigo. ‘Si me has querido, aunque sea un poco, ¡protégeme, coño!”, añade Chenoa.

En el libro tampoco puede faltar el capítulo sobre el momento en el que decidió bajar al portal de su casa para comparecer ante la prensa vestida con un chándal y llorosa. Una escena que nunca se borrará de la memoria de los espectadores que vieron a una Chenoa rota de dolor. “En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar. Imagino la cara de mi amiga cuando me vio, lacrimógena perdida, ante las cámaras. Vino volando a rescatarme, metió algo de ropa en una bolsa y me llevó a su casa para atiborrarme de valerianas y vino”, cuenta.