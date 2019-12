$!David Kada suena en la radio con “Tú eres la mía”

David Kada vuelve a pisar fuerte en la industria discográfica con una canción que se ha convertido en bandera de la salsa en los últimos meses. Con “Tú eres la mía”, el artista se adueña de los primeros lugares de la radio (de acuerdo con Monitor Latino desde hace diez semanas encabeza la lista Tropical).

“No esperaba la gran aceptación, pero sí estaba positivo en cuanto a la esperanza de que entrara al mercado, por las buenas letras y el gran arreglo del mismo”, expresó el reconocido intérprete.

David Kada indicó que “Tú eres la mía” es un tema inédito autoría del compositor radicado en los Estados Unidos, Idelfonso Azcona. “La composición me llegó a través de mi director musical (pianista) Noe Cid. Él y Azcona son muy amigos. Cuando me presentaron el tema, me gustó muchísimo y de una vez empezamos a grabar”, reveló.

El joven artista se ha caracterizado por sus éxitos con canciones inéditas, contrario a lo que sucede con otras agrupaciones que tienen que fusilar temas para lograr una buena pegada. “Entiendo que cada artista tiene su estilo y su propia forma de hacer música. Yo en lo particular simplemente le he brindado al público sentimientos puros, basados en realidades y con la naturaleza que Dios me ha regalado para brindar al público mi música, creo que esto ha sido la clave”, afirmó Kada.

En esta nueva etapa, apuesta a mantenerse bien activo en la música y a lograr “el éxito profundo”. “Dios mediante, estamos trabajando duro para eso”, sostuvo.

Valoró que el 2019 fue un año de grandes experiencias, “una universidad total que me ha ayudado”.