David Phelps, ganador de dos Grammys, se presentará en Santo Domingo

SANTO DOMINGO. El artista cristiano de origen estadounidense, David Phelps, regresará a suelo dominicano para presentarse el próximo sábado 23 de junio, en un concierto realizado bajo la producción de C4B Productions.

Con escenario en la Iglesia Mahanaim, a las 8:00 de la tarde, David Norris Phelps, nombre completo del cantante, actuará en Santo Domino tras presentarse ante 24 mil personas en Brasil, con un repertorio que incluye un recorrido por sus 15 años de trayectoria y con su nueva producción discográfica: “Hymnal”, la cual define como “Un viaje de fe a través de los himnos”.

El cantante de ópera-pop, rock-pop, soul y baladas cristiano, arreglista y compositor interpretará temas como “No More Nigth”, “Holy night” y “I’ll fly way”,”It is well with my soul”, “Sometimes It Takes a Mountain” y “He’s Alive”, entre muchos otros.

“El propósito de C4B Productions es ofrecer, cada vez más, nuevos eventos con mayor calidad en nuestras propuestas. Queremos hacer de la experiencia de alabar a Dios algo único e irrepetible en cada uno de nuestros conciertos”, explicó Ismael Castro, Gerente General de C4B Productions.

Además, agregó que esta forma parte de una serie de conciertos que seguirán realizando en el segundo semestre del año, donde incluirán presentaciones de diferentes tipos de géneros, enfocados a diversos públicos

David Phelps es considerado por la crítica mundial como uno de los mejores tenores a nivel internacional, y, en la industria cristiana, como el único cantante con rango musical inigualable y jamás visto hasta ahora en la República Dominicana.

El artista nacido en Texas cuenta con un amplio repertorio de música cristiana, lanzando varios álbumes, entre ellos cuatro colecciones de Navidad. Ha recibido premios y reconocimientos que incluyen dos Grammy’s, Dove y Billboards, a lo largo de su carrera de 15 años.

El cantante presentó su nuevo disco, compuesto por 18 temas de alabanza, producido y compuesto por el propio artista. Previo a su parada en Santo Domingo, el cantante actuará en el Carniege Hall de New York.

Las boletas para David Phelps en la Iglesia Mahanaim, ubicada en la avenida Leopoldo Navarro, número 34, están a la venta en Uepa Tickets y Supermercados Nacional y Jumbo