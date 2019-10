De Nagua para el mundo: La historia de Merinag, la pequeña Amanda Miguel dominicana

Su amor por la música viene impulsado por sus padres que siempre la motivaron a seguir esos pasos. “Cuando era pequeña me regalaron una guitarra de juguete, y desde ahí me ponía a componer canciones infantiles”, aseguró la adolescente originaria de Nagua.

Ella se atrevió con el tema “Así no te amará jamás” para su audición en Dominicana’s Got Talent, y triunfó. Logró los cuatro sí de los jueces y la ovación del público asistente en el auditorio. Con sólo 12 años Merinag canta con una madurez que para mucho es sorprendente.

Soñaba con concursar en este formato

“Yo desde muy pequeña siempre veía los programas que se hacían en países como España, y mi sueño siempre fue participar en un Got Talent, y cuando me enteré que se haría el de Dominicana no dudé en participar”, aseguró.