$!De protesta, amor y esperanza, algunas canciones inspiradas en Cuba

“Esta es mi forma de decírtelo/ Llora mi pueblo y siento yo su voz/ Tu cinco nueve yo, doble dos/ Sesenta años trancado el dominó/ Bombo y platillo a los quinientos de La Habana/ Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama/ ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?/ Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa”, dicen algunos versos del polémico corte considerado un “grito a la libertad”. Hasta el momento la canción suma más de seis millones de reproducciones en YouTube.

El creador de "Nuestro día ya viene llegando" (1991), Willy Chirino, salió de Cuba hace 60 años y no ha regresado. En el tema hace memoria del aroma a tierra mojada y tabaco en Consolación del Sur, Pinar del Río, donde nació y aprendió a "amar la rumba".

Celia Cruz

"Por si acaso no regreso", "La Cuba mia" y "Canto a La Habana", esta última junto al maestro Johnny Pacheco, son de las recordadas añoranzas de la fenecida "Guarachera de Cuba" a su tierra.

"Por si acaso no regreso/ Yo me llevo tu bandera/ Lamentando que mis ojos/ Liberada no te vieran", cantaba "La reina de la salsa".