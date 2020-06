$!De Ricky Martin a Pablo Alborán: “Bravo hombre valiente”

El cantante español Pablo Alborán declaró este miércoles en sus redes ser homosexual y admitió que lo hace público ahora porque necesita ‘ser un poquito más feliz’, a la vez que anuncia que pronto editará ‘un disco muy especial’.

Como era de esperarse, el intérprete de “Quien” recibió múltiples mensajes de felicitaciones, incluyendo a sus colegas artistas, entre ellos Ricky Martin. “Bravo hombre valiente”, fueron las primeras palabras de Martin, quien es una de las voces potentes a favor de la comunidad LGBT+, y quien actualmente está casado con el pintor Jwan Yosef.

Por eso, el intérprete de “​​Una mordidita” le aconsejó que la vida es muy corta para vivirla a medias y destacó que con este mensaje Alborán ha ayudado a miles de hombres y mujeres que temen “salir del clóset”.

“Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, le comentó Ricky Martin en su cuenta de Instagram.

De inmediato, volvieron a salir los rumores de una relación entre ellos en el pasado.

Se recuerda que en el año 2014 viajaron juntos a la India para inspirarse y componer. Detalla el medio La Verdad que para ese momento el astro boricua había acabado su relación con su exnovio Carlos y los rumores apuntaban a que Alborán podría haberse convertido en su paño de lágrimas.