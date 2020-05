Debi Nova: “Me di la libertad de hacer el álbum que me dictó el corazón"

Este tiempo de pandemia ha “parido” un montón de producciones discográficas, según estableció nuestra editora de Revista de Diario Libre en una historia publicada este martes en este periódico.

Además de los locales, los extranjeros han hecho lo suyo para renovar sus repertorio, como el caso de la cantautora costarricense Debi Nova.

Con una voz que seduce y textos que muestran sus sentimientos al público, la artista ha estrenado “3:33”, su cuarto álbum de estudio en el que transita por la bachata, el bolero, el bossa-nova, el hip hop, R&B y sonidos que incorporan elementos de trap. Es lo que se podría llamar una propuesta todo terreno.

Pero más allá de los sonidos, Debi Nova celebra los diferentes ciclos que ha vivido y de alguna manera rinde homenaje al tiempo. Dicen los que abordan el tema de lo paranormal que las 3:33 de la madrugada es la hora del Diablo. Sin embargo, esa información la artista no la registra, ni tiene que ver con su inspiración, sino que el título con el que bautizó su disco recoge momentos grises de su existencia que ya superó.

Nova es una de esas artistas que tienen una propuesta musical orgánica con la que se han ido ganando el respeto de su público y la admiración de la industria discográfica. La calidad de sus propuestas le han merecido nominaciones e importantes reconocimientos en el mercado de habla hispana.

“Empecé a componer este álbum después que salió mi tercera producción discográfica. En ese momento atravesé una situación difícil y después enfrentar ese reto apareció la luz al salir del abismo...volver a respirar. Todo lo que ese reto me enseñó, el dolor, la oscuridad, entonces quería celebrar ese recorrido”, aseguró al conceder una entrevista desde su residencia en Costa Rica para hablar de su disco.

Aunque lo ve como simbólico, la salida de su nuevo material discográfico coincide con la celebración de sus diez años en la música. Y es para ella el cierre de un ciclo y el inicio de otro.

¿Por qué la bachata?

Junto al puertorriqueño Pedro Capó grabó y promueve “Quédate”, una bachata que la traer a la República Dominicana.

“La bachata me ha encantado toda la vida. Ha sido inevitable el hecho de que siendo de Costa Rica, uno crece con todos los ritmos caribeños y la bachata no fue la excepción. Yo soy romántica de cuerpo y alma...y es una delicia para bailar pegaditos. Esta canción nació muy natural y fue la última que escribí para el álbum y es un tema que habla de pasar una tarde juntos y que nunca se acabe”.

Adelantó que en su agenda figura visitar la República Dominicana para poder compartir su música en directo la gente.

Expectativas

Nova tiene amplias expectativas con este disco. Habló que las mismas son más mayores porque ha salido al mercado en medio de la pandemia del COVID-19.

Tradicionalmente cuando un artista estrena una producción lo que manda el librito es salir de gira, sin embargo esta vez no ha sido así por el coronovirus.

“Ahora hay que esperar el aviso para poder volar y viajar. Pero lo único que si me gustaría es que esta música inspire, que conecten con la gente, que le sirva para enamorarse... esa es como mi ilusión en este momento. Quiero llevarla a través de las diferentes plataformas digitales y que llegue a donde debe llegar”.

Variedad temática y musical

Letras, interpretación y música rica, la oferta de la costarricense ha comenzado a abrirse paso en medio de estruendosos sonidos que marcan esta época.

“El otro día tenía una conversación con una colega y yo me hacía la pregunta de por qué me hacía la vida tan difícil. Yo creo que estoy en un momento de mi carrera en el que hago el álbum que me da la gana. Hacer lo que me dicta el corazón, esa fue mi única regla para este disco. Queríamos hacer algo distinto...presentar un álbum que te lleva por ese camino que a veces suena a bachata y en otras ocasiones a trap. Me di la libertad de hacer el álbum que me dictó el corazón”, explicó.

Desde que comenzó la promoción de su disco en las plataformas digitales, el elogio de sus seguidores ha estado presente. En Instagram por ejemplo no han parado luego de sus intervenciones en directo.

Es un gran apoyo para su carrera poder recibir el encomio de la gente. “Ese es el mayor premio para nosotros los artistas. Que la gente se conecte con tus canciones es maravilloso. Aunque todo se ha convertido en cifras, pero al final una sola persona te puede motivar a seguir haciendo música y es lo que yo aprecio más. Las cifras son cifras, al final lo importa es lo que perdura y con la intención que viene. En este momento quiero mostrarle esta música al mundo, si llega a mucha gente me voy a poner muy feliz, pero tampoco es la única razón por lo que uno lo hace”, exprfesó.

Nova no se aferró al momento de la pandemia para presentar “3:33”. Su salida está prevista para esta fecha. Sin embargo, junto a su equipo de trabajo, incluyendo naturalmente a la disquera Sony Music, ponderaron si era prudente sacarlos ahora.

“Me sentía como que estaba embarazada de un elefante y que tenía que salir porque lo terminamos en agosto del año pasado. Quisimos darle el aire al sencillo ‘Quédate”, pero ya teníamos que salir”, explicó.

El disco fue grabado en Ciudad de México y bajo la producción de Juan Pablo Vega (Monsieur Periné, Manuel Medrano, Ximena Sariñana).

“Mentimos” es el sencillo que está promoviendo en este momento en que está acompañada de reputados músicos de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, bajo el arreglo de Paul Rubinstein.

Definió esta canción como un tema que aborda lo difícil que puede ser expresar como realmente nos sentimos. "Parte de la inspiración me vino por lo que a veces me causan las redes sociales; el sentimiento de que nos relacionamos de manera superficial y a través de filtros”.

Gratitud

Los diez años que celebra lo hace con mucha gratitud porque la vida le ha permitido hacer lo que le gusta y compartir sus sentimientos con los demás.

“Hubo momentos duros. Y a veces miro hacia atrás porque es importante ver hacia atrás... Me siento agradecida”, explicó la artista quien desarrolla su carrera desde Los Ángeles. Estados Unidos.

La pandemia

Para Debi el COVID-19 ha cambiado al mundo y es importante que la gente esté consciente de eso. “El mundo volverá a cambiar, pero desde donde nos encontramos en este momento. Es un tiempo de ver como nos reinventamos”, afirmó,

La artista estimó que el regreso a los escenarios será complejo. “He pensado mucho en eso. Y aunque yo por ejemplo he hecho unos ocho conciertos por Instagram, eso jamás va a sustituir la experiencia de estar en un teatro, pero lo que sí es novedoso es que uno puede recibir el comentario de la gente en directo, pero ya veremos lo que pasa más adelante", señaló.

De su trayectoria

Nacida en Costa Rica y establecida en Los Ángeles, Debi Nova firmó su primer contrato discográfico a sus 17 años. En 2004, alcanzó el #1 en la lista Hot Dance Music/Club Play de Billboard con su sencillo One Rhythm -el remix de la canción fue incluido en el Soundtrack del videojuego FIFA Football 2005 de EA Sports. Su sencillo Drummer Boy llegó al #5 en el Billboard Dance Chart. Debi es cantautora, co-autora, productora y productora ejecutiva.

Ha hecho colaboraciones con artistas de la talla Franco De Vita, Ricky Martin, Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Enrique Iglesias, Vicente García, Mark Ronson y Sean Paul.

Acumula cuatro álbumes de estudio: Luna Nueva (2010), Soy (2014), Gran Ciudad (2017) y 3:33 (2020) todos con exitosos sencillos como “Drummer Boy”, “Un Día A La Vez”, “Emergencia”, “Por Última Vez” feat. Franco De Vita, “Hábito”, “No Nos Sobran Los Domingos” y “Quédate” feat. Pedro Capó.

En 2010 participó en dos de los programas con mayor audiencia de la televisión norteamericana, “Dancing With The Stars” y “So You Think You Can Dance”.

En el 2011 fue invitada por el cantautor Franco De Vita para participar en la grabación de la canción, “Si quieres decir adiós”, tema que fue incluido en el álbum "En Primera Fila" del venezolano. Posteriormente lo acompañó en su gira por toda Latinoamérica, realizando más de 60 presentaciones. Ese mismo año, MTV Latinoamérica le otorgó el premio MTV Chiuku -Agente de Cambio, por su trabajo en la campaña de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

En abril del 2012, fue nombrada embajadora de YUNGA (Youth and United Nations Global Alliance). En el 2013 fue la voz oficial de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013, con la canción “Arriba Arriba” y también fue invitada a participar en la conferencia de TEDx Joven Pura Vida, compartiendo su historia y su música para incentivar a los jóvenes a seguir sus sueños.

Al año siguiente fue nominada por primera vez al Latin Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su producción discográfica Soy, de la que se desprende su éxito “Por Última Vez” feat. Franco de Vita.

Su segunda nominación al Latin Grammy llegó en 2017, en la categoría Mejor Álbum Cantautor por su trabajo Gran Ciudad.

Se ha presentado en importantes escenarios como el 80º cumpleaños del Dalai Lama, en los Premios a la Herencia Hispana, en Mujeres Poderosas de la revista People en Español, en la ceremonia a la Persona del Año de los Latin Grammy 2014, y en la Premiere de los Latin Grammy 2017.

Su música ha formado parte de un sinnúmero de películas.

En 2020 Debi Nova formó parte de la serie “A Tiny Audience” en HBO Latino y las plataformas de HBO (HBO Go, HBO Now, etc.) en los Estados Unidos. Este contenido será transmitido en toda Latinoamérica por medio de Direct TV.

En febrero de este año celebró sus 10 años de carrera con dos funciones Sold Out en el prestigioso Teatro Nacional de Costa Rica. Posteriormente, Debi Nova participó de la gira de Kany García por todo México.