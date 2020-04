$!Demi Lovato asegura queya no es amiga de Selena Gómez y los Jonas Brothers

La cantante Demi Lovato protagoniza otra polémica. La también actriz confesó en una entrevista con Harper's Bazaar que no tiene buena relación con sus excompañeros de Disney como Selena Gómez y los Jonas Brothers.

Según reseña el portal Los 40.com, Lovato tuvo una fuerte carga de trabajo como chica Disney que la mantuvo lejos de preocuparse por su salud mental y su vida personal, conduciéndole a unas de las etapas más oscuras de su vida y confesó que es Miley Cyrus con la única que mantiene el contacto a día de hoy.

Del resto no sabe absolutamente nada. "Ella es increíble, la amo a muerte y siempre lo haré. Creo es la única de esa era con la que mantengo el contacto", señala en la entrevista.

Muchos se cuestionan si no hubo un acercamiento entre Demi y Selena luego de que la exnovia de Justin Bieber elogiara la presentación de Demi en los Premios Grammy de 2020.

Según Demi Lovato, sí leyó sus palabras, aunque asegura que "ya no son amigas". "Cuando creces con alguien, siempre vas a guardarle amor. Pero no somos amigas, así que me sentí... Siempre tendré amor para ella y le deseo a todo el mundo lo mejor", recoge el medio.

Tal cual admitió la intérprete de "Sober" su amistad con Selena Gómez y los Jonas Brothers quedó en el pasado.

La cantante luce rehabilitada y ahora presume de haber superado una era oscura y ahora dice estar de lleno en su pasión, la música.