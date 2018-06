Demi Lovato habla de recaída en su nuevo sencillo “Sober”

SANTO DOMINGO. Demi Lovato celebró seis años de sobriedad en marzo, pero su nuevo sencillo indica que la cantante pudo haber tenido una recaída.

Lovato lanzó la canción “Sober” en YouTube el pasado jueves, cantando “Mamá lo siento pero ya no estoy sobria. Papá por favor perdóname por los tragos derramados en el suelo. A los que nunca me dejaron, hemos ido por este camino anteriormente. Lo siento, ya no estoy sobria”.

La cantante compartió el enlace a su canción por su cuenta de Twitter con el mensaje “Mi verdad”.

La también actriz ha batallado con desórdenes alimenticios, automutilación, bipolaridad y abuso de sustancias controladas en el pasado. En el 2010 pasó un tiempo en un centro de rehabilitación y ha hablado abiertamente sobre su batalla con sus adicciones a través de los años.

Representantes de la cantante no han hecho expresiones al respecto.