$!Demi Lovato se declara pansexual

La cantante Demi Lovato ha sorprendido a muchos con sus nuevas declaraciones.

La polémica artista estadounidense, reveló que es pansexual.

Según reseña el medio Milenio, declararse así no ha sido fácil, pues ante el cristianismo que profesa ha tenido que enfrentar la postura en su religión. "Sentí mucha vergüenza porque crecer en Texas como cristiana, eso está muy mal visto. Lo apagué incluso antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo", contó la famosa.

La cantante explicó que ahora es más abierta y que quizá su amor lo encuentre en una mujer o un hombre.

"No lo sé. Soy tan fluida ahora y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba súper cerrada", dijo.

La intérprete de "Sorry not sorry" aseguró que es pansexual y que le encanta ser parte de la comunidad LGBT.

"Sí, (soy) pansexual. -Me gusta- todo, de verdad- Soy parte de la 'mafia del alfabeto' y estoy orgullosa", expresó Demi Lovato.

En entrevista con ‘The Joe Rogan Experience’, Demi Lovato reveló que no está segura de si terminará con una mujer u hombre o si algún día tendrá un hijo, por lo tanto, ve lejos embarazarse.

¿Qué quiere decir pansexual?

Se define así a las personas que pueden sentir atracción sexual o afectiva sin distinguir el género de la otra persona.

El término fue desarrollado por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Indica el medio El Milenio que el padre del psicoanálisis utilizaba esta palabra para referirse a que todas las acciones humanas se derivan de los instintos sexuales.

En la actualidad, el término pansexual se emplea para describir una atracción, ya sea sexual o sentimental, centrada en las cualidades de las personas, sin importar si es hombre o mujer, así como los transgéneros.

“Es una palabra amplia y eso se debe a que la gente quiere tener la libertad de identificarse de la forma que quiera sin que alguien más los etiquete”, dijo a CNN Michael Aaron, psicoterapeuta y terapeuta sexual.

Otras declaraciones

La cantante de "Really don't care" ha estado revelando fuertes hechos que han marcado su vida.

Lovato contó que perdió la virginidad en una violación cuando era adolescente durante su etapa en Disney Channel.

La artista explica que la misma noche que sufrió la sobredosis por fentanilo en 2018 también sufrió una agresión sexual por parte de la misma persona que le suministró las drogas.

Asimismo, confesó que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y tras la que casi pierde la vida.

“Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida”, afirmó la cantante en el tráiler del documental “Dancing with the Devil”, que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.