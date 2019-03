$!Derroche romántico de la boricua Kany García

Su nueva producción

En una entrevista reciente con Diario Libre, a propósito de promocionar “Soy yo”, la intérprete de “Duele menos” se definió como alguien transparente, que intenta con la música compartir vivencias. “Busco demostrar no necesariamente mis vivencias, aunque a veces la gente trata de ponerle rostro a las canciones. Lo bueno de ser cantautor es defender lo que haces, que refleje tu manera de pensar. Me considero una persona con un compromiso social y en este disco se encontrarán canciones con más temas sociales. Me considero cantautora y no me encierro en el pop porque tengo la oportunidad de hacer bachata, cumbias y también balada”.