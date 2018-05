Descarga musical con Héctor Acosta

Gira por Europa

En la conversación el artista se mostró muy complacido con el apoyo que ha venido recibiendo internacionalmente, donde ha realizado varias presentaciones, incluyendo una gira de conciertos denominada “Tu Maleta Europa Tour 2018”, que lo ha llevado a recorrer las principales ciudades del viejo continente.

“Con la gira fuimos a varias ciudades de Europa, y me llegó la oportunidad de visitar Londres para cantar y fue una de las mejores experiencias que he tenido como artista. Me presenté en un salón con capacidad para casi tres mil personas, donde acudieron fanáticos de países como Colombia, México y Centro América; ver como bailaban y cantaban mis canciones fue algo muy gratificante”, recordó Acosta.

“Es muy agradable y eso llena mucho a los que nos dedicamos a este hermoso oficio de cantar. Ver que, independientemente de las nacionalidades, la gente se conecta contigo y ver cómo, sin importar el país, en el que se encuentren fluye ese cariño y se pone de manifiesto esa sangre latina fue una experiencia muy bonita y la vamos a repetir ahora en septiembre si Dios quiere”, detalló.