$!Detalles del accidente de tránsito que sufrió Diego “El Cigala” en República Dominicana

“Amo” a la República Dominicana y mi intención es continuar viviendo allí, porque me encanta su clima y porque estar radicado “tan cerca” de Estados Unidos y Latinoamérica me da “mucho espacio” a la hora de tocar”, aseveró el artista, quien tiene casi una década residiendo en la nación caribeña.

“Yo soy español, aunque me encanta la República Dominicana, un país que me lo ha dado todo y me siento muy feliz de tener su nacionalidad. Tengo un pedacito de ambos países”, dijo a un medio español.