$!Diamond La Mafia y Don Miguelo juntos en “No somos compatibles”

Don Miguelo no asistió por compromisos profesionales fuera del país, pero le envió un mensaje a su pupilo. “Me enorgullece saber que es de La Vega y cibaeño. Es un nuevo talento que hay que apoyar y va a seguir subiendo”, manifestó el intérprete de “Nota de pasión”.

El joven oriundo de La Vega, Diamond La Mafia , de 25 años, no ha sido la excepción. Cibaeño como Don Miguelo estrenará el tema “No somos compatibles” el próximo viernes 14 de junio en todas las plataformas digitales.

La canción

“No somos compatibles” retrata la historia de una pareja que, aunque lo intente en reiteradas ocasiones su relación no puede avanzar. Tanto él como ella no siguen la misma dirección y por lo tanto no son compatibles.

El tema fue escrito por Diamond La Mafia y Don Miguelo y producida por The Bit Narcos.

“Yo elaboré el intro y Don Miguelo el coro. De verdad todo se dio muy orgánico. Le doy gracias a Don Miguelo por la oportunidad. Lo considero mi padrino”, expresó el exponente radicado en el Cibao.