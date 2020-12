$!Dianabell Gómez presume lujoso vehículo y envía indirecta: “Ni prestado ni regalado y es mío”

Tras su polémica ruptura con el cronista deportivo Franklin Mirabal, la modelo Dianabell Gómez, se vio obligada a devolver una “yipeta regalada” por su entonces pareja, alegando que no continuaría con los pagos de la misma. Ahora la joven tiene una nueva adquisición vehicular y ha querido presumirla a través de sus historias de Instagram, donde dejó claro que este lujoso automóvil le pertenece.

“Ni prestado ni regalado y es mío”, reseñó la ahora “influencer” y expresentadora de televisión, quien además, según el portal “Luminarias Tv”, compartió varios videos probando su nuevo “niño” como ella le llama.

En una de sus historias capturada por el medio de noticias de entretenimiento y farándula, Dianabell dijo “nunca me ha gustado mostrar mis cosas, pero alegando que es prestado, que me lo dieron. Nada de eso!! Eso es trabajado y buena administración, No malgasto mi dinero en tonterías”.

Dianabell se encuentra en medio de una batalla legal con su expareja Franklin Mirabal, quien hace unos días solicitó una orden de alejamiento en su contra.