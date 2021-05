$!Diego El Cigala: “Me piden canciones, yo no llevo nada amarrado, me dejo llevar por el momento”

Diego El Cigala, el destacado cantaor español que acogió a la República Dominicana como su segunda patria, reveló que de nuevo el público local le muestra su afecto al llenar a la capacidad establecida, en el Teatro Nacional, la primera función de su gira “Todo lo que tengo”, que comenzará aquí el próximo 21 de este mes.

Debido a la demanda de boletas, el productor local, Cesarito Suárez habilitó una segunda presentación para el 22, lo que ha celebrado mucho el intérprete de “Lágrimas negras”, entre otros éxitos.

“Esto es una maravilla que después de años sin cantar en Dominicana que se hayan agotado las boletas y que tengamos la disponibilidad para hacer otro show. Esto para mí es un gozo porque el público tiene ganas, después de esta pandemia, de todo lo que ha pasado...la gente tiene ganas de salir de sus hogares a disfrutar de sus artistas, estoy muy emocionado”, contó en una entrevista con reporteros de Diario Libre.

Diego El Cigala, que adquirió la nacionalidad dominicana en 2014, vuelve a los escenarios y desde aquí tiene previsto visitar varios países para mostrar un concierto en el que se ha propuesto interpretar, en casi dos horas, los éxitos más relevantes de su carrera. Tras sus actuaciones en el país tiene en agenda viajar a Puerto Rico, Costa Rica, Miami y posteriormente irá a España.

El concierto deberá comenzar a las 7:00 p.m. y tiene una duración de más de una hora y media, sin embargo, el artista contó que eso dependerá de ellos.

“Me siento muy a gusto de poder comenzar esta gira en mi segunda patria. Este es un país al que quiero profundamente como lo he dicho en otras ocasiones. Amo mucho a R. Dominicana y estoy muy agradecido de cómo se me ha tratado aquí, me han hecho sentir como un dominicano más”.

“Todo lo que tengo”, como ha nombrado su gira, sugiere que echará mano a toda su música, pero se adelanta al aclarar que sus canciones no las puede interpretar en una noche. “Serían dos o tres noches corrida para poder hacer mi repertorio”.

Para él y su equipo no ha sido tarea fácil hacer la elección que dará cuerpo al show. Pero apuntó que todo dependerá de como fluya la noche y el propio comportamiento del público. “La gente siempre me pide canciones, yo no llevo nada amarrado, me dejo llevar por el momento”.

La reapertura

El Cigala aseguró que el Teatro Nacional acogerá a un 50% de la sala por el protocolo sanitario para evitar contagios de la COVID-19. “Es la única manera de poder hacer estos conciertos, queremos que la gente se sienta cómoda y que disfrute estos conciertos. Esta, sin duda será una gran oportunidad de sentir al público en directo. Yo disfruto delante de mi público, ahí donde se sueltan los caballos, me la gozo porque hay una interacción con los aplausos de la gente”, señaló.

Con una trayectoria de éxito y el respeto de músicos, el cantaor y músico flamenco recordó sus viaje por la escena.

“Cada día me gusta más lo que he hecho. Cada vez me gusta cantar más...he tenido muchas anécdotas que nuestra música, parejas que se han enamorado, otros que se han separado”.

Con más de 25 años activos en la música y aproximadamente 12 producciones discográficas que han recibido nominaciones a los Grammy y discos de platino, Diego el Cigala ha colaborado con artistas como Tomatito, Javier Limón, María Dolores Pradera y Diego García entre otros.

Además, prestó su voz al personaje de Toy Story 3, Buzz Lightyear durante varias secuencias de la versión en castellano, dándole aires andaluces y flamencos. También participa brevemente en la canción que cierra los créditos.

Accidente

Hace pocos días El Cigala se vio envuelto en un accidente de tránsito, que afortunadamente no tuvo consecuencias negativas.

Al recordar el momento reiteró lo planteado al inicio de la conversación, cuando habla del amor que siente por los dominicanos. “Yo me sentí muy feliz de cómo la gente se preocupó y quiero enviarle un saludo a la gente con las tuvimos el accidente del que gracias a Dios no sucedió nada malo. Tuvimos un pequeño percance con un coche fúnebre y afortunadamente todo bien. No me cambiaría de este país por otro de América Latina, porque en Dominicana me siento como pez en el agua. Amo Dominicana”.