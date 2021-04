$!Diego El Cigala traerá “Todo lo que tengo” al Teatro Nacional

El cantautor flamenco contemporáneo, Diego El Cigala llegará a suelo dominicano el viernes 21 de mayo, para la presentación espectáculo “Todo lo que tengo”..

De acuerdo con una nota de prensa enviada por el promotor artístico César Suárez JR, el cantaor ha prometido una velada inolvidable. “El artista español estará interpretando las mejores canciones de íconos y autores que han influenciado su vida, además de los éxitos de su reconocida carrera artística. En el espectáculo que marca su regreso a su considerada segunda tierra, no faltaran temas como “Lágrimas negras”, “Corazón loco”, “Se me olvidó que te olvidé”, “Dos gardenias”, “Si tú me dices ven”, “Somos novios” y “El día que me quieras”, entre muchos otros”, explicaron los organizadores.

“Todo lo que tengo” está pautado para las 7:00 de la noche en el Teatro Nacional, y contará con todas las medidas de seguridad sanitaria.

Diego el Cigala tiene más de 25 años activos en la música con aproximadamente 12 producciones discográficas que han recibido nominaciones a los Grammy y discos de platino.

Ha colaborado con artistas como Tomatito, Javier Limón, María Dolores Pradera y Diego García entre otros. Además, prestó su voz al personaje de Toy Story 3, Buzz Lightyear durante varias secuencias de la versión en castellano, dándole aires andaluces y flamencos. También participa brevemente en la canción que cierra los créditos.

Cabe destacar que El Cigala se instaló en la República Dominicana a menos de un mes de haber lanzado su disco “Romance de la luna tucumana”, mientras preparaba un nuevo disco de flamenco, grabado en directo en Barcelona. En el 2014 recibió finalmente la nacionalidad dominicana.