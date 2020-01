$!Diez datos que quizás no sabías sobre Ozuna

Sus inicios

Su primer nombre artístico

Familia

Éxito impresionante

Tatuajes

Apegado a sus raíces dominicanas

El cantante escogió el país donde nacieron sus padres para abrir su gira, y esto, por el inmenso apego que tiene por la cultura criolla. “Me crié en Puerto Rico, pero todas las costumbres y entorno eran dominicanos”, señaló en una ocasión.

Ozuna fue uno de los artistas que más defendió al país durante la campaña negativa que se desarrolló contra la nación el pasado año.

“Yo siempre he sentido que soy dominicano, no es de ahora, vengo al país hace muchos años, mi abuela se sentía contenta cuando yo decía que era dominicano. Por eso me duele cuando escucho cosas que no son de los dominicanos, ahí me quito el traje de Ozuna y me pongo el de ser humano y saco el pecho para defender la cultura dominicana y decirle a los que no conocen a los dominicanos que las cosas no son así”, comentó durante una de sus visitas al país para promover la cinta Qué León, que protagonizó en 2018.

Además ha expresado su interés de residir en República Dominicana al retirarse de la música.