Dioni Fernández: “Ha sido un viaje que hemos transitado con respeto”

Cuesta mucho hacer merengue

Este año la Academia Latina de la Grabación habilitó la categoría de Merengue del año para el Latin Grammy, sin embargo, debió guardarla debido a la falta producciones musicales.

Sobre el tema Dioni Fernández aclara que varios artistas enviaron, no obstante aclaró que no se enviaron más porque cuesta muy caro hacer un disco de merengue. “Hacer un tema sale más o menos por 80 mil pesos, sin incluir lo que tiene que ver con su mercadeo. Un disco pasa más del millón de pesos y como comprenderás ahora no hay disqueras, lo que complica bastante estar allí. No es falta de interés, es eso. Ahora no hay un disquero que haga la promoción y eso tiene un peso”, declaró el maestro.