Dioni Fernández: “Lo urbano se llevó de encuentro a la música tropical”

Dioni Fernández comenzó su viaje en la música hace más de 40 años. Aunque no le gusta que digan que es forjador de la carrera de alguien, su impronta habla en la música popular dominicana y no precisa de biógrafos.

Su carrera en solitario con su agrupación Dioni Fernández y el Equipo comenzó el 15 de agosto de 1980 de las manos de Raphy D’Oleo.

“De mi debut con la orquesta ha pasado mucho tiempo. El recorrido ha sido largo y me siento muy satisfecho por la trayectoria, por lo que he podido hacer y visto. Ha sido un privilegio el que Dios me ha dado para permanecer activo en la música”, reflexionó el artista.

Antes de comenzar con su propia banda, formó parte de Los Magos del Ritmo del maestro Félix del Rosario, orquesta a la que fue convocado para llenar la vacante temporal del pianista. A partir de ese momento -recuerda- su vida comenzó a tomar otro rumbo gracias a los conocimientos que adquirió de las manos del hoy fenecido Félix del Rosario.

“La experiencia junto al maestro Félix del Rosario fue tremenda escuela. Estuve allí desde 1975 a 1978. Luego me marché a Curazao hasta que Rafael Brenes ‘Cholo’ me pidió que regresara al país”.

A su retorno a suelo dominicano asume la dirección de Los Hijos del Rey, agrupación liderada por Fernando Villalona y Raulín Rosendo, iniciativa del sociólogo y productor Cholo Brenes.

Por sus manos han pasado numerosos artistas a los que acogió en El Equipo. Sergio Vargas, Kaky Vargas, Sandy Reyes, Pablo Martínez, Diómedes Núñez Charlie Rodríguez, Reynaldo Sosa, por tan solo citar a unos cuantos. Se siente feliz de sus logros, sin embargo aclaró que no ellos hicieron sus carreras y el solo le abrió las puertas.

“La orquesta comenzó y fueron llegando los cantantes. Unos pegaron otros no... fue una dinámica que se fue desarrollando, pero no me gusta que digan que soy un forjador. Las cosas se dieron, sin embargo para la selección de los temas tomaba en cuenta el timbre de la voz para ver qué canción le quedaba mejor”, señaló el artista que forma parte de la época denominada “los años dorados del merengue”.

El Equipo fue una iniciativa del empresario Bienvenido Rodríguez, quien lo visitó en el Piano Bar Las Palmas en donde amenizaba los bailes. Allí lo convenció para integrar el grupo que tenía como voz líder a Sandy Reyes.

Dioni Fernández, creador de éxitos como “Los diseñadores” cumplirá 67 años el 24 de este mes, dide que jamás pensó que su carrera brillaría con tanto éxito.