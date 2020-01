$!Diputados ponen reservas a iniciativa que propone aprobación de canciones antes de su difusión

El diputado por Santo Domingo Norte, Rubén Maldonado, entiende que una ley como la que propone Suárez no es la manera de solucionar un tema que, a su juicio, amerita atención.

“Definitivamente, la música urbana, con todos los valores que tiene, porque los tiene, no está cuidando elementos que tienen que ser vitales como la protección a la vida de niños y niñas, a la prevención de la violencia y, por el contrario, promueve una cultura de promiscuidad”, dijo la diputada por Santiago que, admite, no es una experta en el género musical denomina urbano.

“Si tú primero le dice a la gente: pásalo por un filtro, es una violación y va a chocar con muchos aspectos constitucionales. Ahora, no es que estoy en desacuerdo con lo que él plantea de que la calidad de esos temas no está acorde con lo que la sociedad requiere, pero no creo que esa es la solución”, dijo.

El pasado martes, el diputado Suárez Díaz instó a los legisladores a sumarse a una iniciativa que todavía está en preparación, para evitar “la mala música”, y puso como ejemplo el tema La Bebé, que fue censurado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos debido a que hace uso de un lenguaje perverso y dañino para los niños y adolescentes. Además de tener que presentar sus temas a aprobación, los artistas, autores, productores y hasta locutores podrían ser perseguidos en caso de que violenten una decisión de la comisión, según la propuesta que prepara Suárez Díaz y que, según dijo, podrían presentar antes de que termine la actual legislatura extraordinaria en febrero próximo.

“Lo cierto es que hay un proceso de degeneración del contenido de la música, sobre todo urbana, pero ya no hay forma de que, desde una comisión de espectáculos se pueda controlar la difusión de este tipo de música”, señala el diputado Fidel Santana, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados.

Más que por la represión, el legislador se inclina, dice, por una ruta en la que, desde el Ministerio de Cultura, el Estado auspicie programas que contribuyan a mejorar la calidad tanto musical como lírica de los géneros urbanos.