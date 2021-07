Director de Salud de SFM afirma que DJ Adoni no tenía permiso para “teteo móvil”

El director provincial del Ministerio de Salud Pública en la provincia Duarte, doctor Luis Rosario, dijo este jueves que DJ Adoni no tenía el permiso de ese ministerio para realizar la grabación del mix subido en un camión que terminó en una larga caravana y “teteo móvil”.

Al ser abordado por un periodista, Rosario señaló: "El artista no tenía ningún permiso aquí en la provincia, tampoco tenía permiso desde el Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Santo Domingo. El próximo lunes está citado en la Fiscalía donde deberá explicar de dónde dice que tuvo algún tipo de permiso y pagar por las consecuencias”.

Ante la confusión que hubo al principio de que si contaba con autorización, el médico comentó que un comunicador de allá le había dicho que él venía con su permiso, (pero) no hemos visto ningún tipo de permiso", indicó.

Sobre la inquietud de si luego de la actividad, en la que se unieron en vehículos cientos de personas, aumentarían los casos del coronavirus, el galeno consideró que se debe esperar dentro de 15 días, pero dijo que por el momento está todo controlado en SFM.

"Todo va a depender de la ocupación hospitalaria y el grado de positividad de las personas que se realicen la prueba", adujo.

Dijo que actualmente tienen una ocupación hospitalaria de un 50%. Exhortó a la población a seguir vacunándose.

DJ Adoni se defiende; niega convocara caravana

El famoso musicalizador dominicano residente en los Estados Unidos, Dj Adoni, se defendió este miércoles luego de que fuera señalado de convocar la noche del martes una "caravana teteo" en San Francisco de Macorís y otros pueblos para grabar uno de los populares mix que cuelga en las redes sociales. Dijo que no tiene necesidad de hacer "ningún teteo".

"Cuando me dirijo ayer a la ciudad de San Francisco de Macorís no fue algo anunciado, yo simplemente me dirigí a tal ciudad, que le agradezco mucho el apoyo... no sabía lo mucho que me quiere el pueblo dominicano. Yo no voy con lo mal hecho, lo mío es un contenido sano", dijo Dj Adoni en una breve entrevista con Santiago Matías "Alofoke".

Subido en un camión tipo patana haciendo sus mezclas, cientos de personas lo siguieron desde SFM montados en vehículos y otros caminando, al tiempo que más y más se fueron uniendo en Tenares y Salcedo sin ningún tipo de protocolo frente al coronavirus, y cuyos videos se hicieron virales en las redes sociales.

La Fiscalía de San Francisco de Macorís citó para este próximo lunes a Julio Adoni Gross (Dj Adoni), por alegadamente encabezar un “teteo móvil” en esa provincia cibaeña.

La fiscal titular de esa demarcación, Smaily Yamel Rodríguez, declaró que además fueron convocados los organizadores de la caravana que atentó contra la salud de los residentes del lugar.