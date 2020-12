$!Discriminada por “su apariencia”; la cejista que conquistó con su potente voz en DGT

Una mujer talentosa, con una hermosa piel de ébano irrumpió en el escenario de Dominicana’s Got Talent con una seguridad que traspasaba las pantallas.

A pesar de su determinación, Raquel Rojas aseguró que vivió una infancia complicada, porque en la escuela fue discriminada por su apariencia física. Pero ella demostró que creyó en ella.

“Cuando yo era pequeña se burlaban mucho de mí, por mi físico, por como me veía. En la escuela me decían esa niña si es fea. Los niños preferían jugar con otras niñas, conmigo no jugaban, pero nada ya pasó y estoy bien con eso”, señaló.

Cejista de profesión y cantante por convicción y talento, la joven de 20 años demostró la determinación necesaria para encaminarse a conseguir sus sueños.