Dj Adoni se defiende: niega que convocara "teteo", sino que la gente se aglomeró

El famoso musicalizador dominicano residente en los Estados Unidos, Dj Adoni, se defendió este miércoles luego de que fuera señalado de convocar la noche del martes una "caravana teteo" en San Francisco de Macorís y otros pueblos para grabar uno de los populares mix que cuelga en las redes sociales. Dijo que no tiene necesidad de hacer "ningún teteo".

"Cuando me dirijo ayer a la ciudad de San Francisco de Macorís no fue algo anunciado, yo simplemente me dirigí a tal ciudad, que le agradezco mucho el apoyo... no sabía lo mucho que me quiere el pueblo dominicano. Yo no voy con lo mal hecho, lo mío es un contenido sano", dijo Dj Adoni en una breve entrevista con Santiago Matías "Alofoke".

Subido en un camión tipo patana haciendo sus mezclas, cientos de personas lo siguieron desde SFM montados en vehículos y otros caminando, al tiempo que más y más se fueron uniendo en Tenares y Salcedo sin ningún tipo de protocolo frente al coronavirus, y cuyos videos se hicieron virales en las redes sociales.

"Yo tengo dos días libres esta semana y quise venir aquí al país a hacer un mix para hacer algo diferente. Darle calor, amor al público dominicano que tanto me apoya. Incluso, decidí hacerlo desde un camión moviéndome para no tener aglomeración de personas", argumentó.

Manifestó que es provacuna y aspira a que se pueda solucionar la pandemia del coronavirus, al tiempo que indicó que ha hecho videos motivando la vacunación.

"El pueblo cuando me veía (pasando) se iban aglomerando, en el sentido de los motores, pero no estábamos parados grabando un mix, nos íbamos moviendo, como lo han hecho otras personas cantando (encima de un camión)", reiteró.

Expresó que estuvo sorprendido con el apoyo del público. Afirmó que al ver eso decidieron bajarse del camión y luego irse a su destino final.

Comentó que posiblemente suba la semana que viene el contenido que grabó. Añadió que no está demás subirla por el esfuerzo que representó, ya que podía quedarse esos días libres con su familia.

"Yo soy un dominicano que quería seguir brindándole alegría a ustedes de una manera diferente para que ustedes se entretengan. No hacer ningún tipo de teteo, no tengo necesidad de venir de los Estados Unidos con una agenda súper apretada, con contrato de fiestas programado hasta noviembre para venir a aquí a hacer un teteo sin motivo alguno", se defendió el musicalizador.

Actualmente regresó a los Estados Unidos, pero fue citado este lunes para comparecer ante las autoridades.

Fiscalía lo cita

La Fiscalía de San Francisco de Macorís citó para este próximo lunes a Julio Adoni Gross (Dj Adoni), por alegamente encabezar un “teteo móvil” en San Francisco de Macorís, donde se concentraron cientos de personas en vehículos y motocicletas sin ningún tipo de protocolo frente al coronavirus.

La fiscal titular de esa demarcación, Smaily Yamel Rodríguez, declaró que además fueron convocados los organizadores de la caravana que atentó contra la salud de los residentes del lugar.

El Ministerio Público informó a través de un comunicado de prensa, que la masiva movilización convocada por Dj Adoni, incumplió los protocolos de sanidad y seguridad establecidos para prevenir los contagios del COVID-19, incluido el decreto 432-21, que fija las fechas y los horarios por los que se rige el toque de queda.

Controversia

“¿Quién ta’ en el patio? Voy a grabar un MIX que hasta yo me voy a mudar del barrio”, este mensaje acompañado de un video subido en una patana lo publicó antes de que se viralizaran los videos de su aparición en San Francisco de Macorís.

La caravana salió desde la entrada de la provincia "Serie 56" en la avenida Antonio Guzmán Fernández y de ahí siguió hasta las zonas de San Martín, Capacito, 27 de Febrero y luego a la parte céntrica, después a la avenida Libertad hasta llegar a Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal.

En las redes sociales han criticado esta acción, mientras otros defendieron al viral disc jockey.

"Adoniiiii", "Atención vecino", "El que quiera perder su tiempo que me aconseje" son parte de las frases que ha popularizado el joven junto a sus entretenidas mezclas de todos los géneros musicales.