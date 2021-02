Para que un programa como Dominicana’s Got Talent funcione su equipo debe estar bien completado. Los detalles son importantes y cualquier área que no se desarrolle de forma adecuada puede generar que la maquinaria no camine de la forma precisa.

Este meticuloso proceso es lo que distingue este espacio televisivo de otros que en la actualidad están en el aire, y la razón entre otras más, es que las mujeres dominan la producción.