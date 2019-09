Dominicana y venezolano unidos por su pasión por el pole dance

Sus historias

Erika aseguró que siempre ha estado ligada al baile, pero el pole llegó por la necesidad de tener mayores ingresos. “Yo bailo desde toda mi vida. Comencé bailando Hip Hop, pero luego sucedieron cosas en mi casa, uno va creciendo y se da cuenta que el dinero es necesario, no solo la pasión”, argumentó la bailarina.

“Entonces conocí el pole -continuó relatando- ahí me di cuenta que en eso es que yo era buena, desde entonces eso es lo que yo hago”.

Para Engelberth fue mudarse a la República Dominicana hace tres años que lo hizo encontrarse con la disciplina que en la actualidad practica. “Hace tres años no tenía ningún conocimiento de pole, de baile ni nada de gimnasia. En este tiempo que llevo practicándolo he aprendido todo, lo que me ha dejado sorprendido por la evolución tan rápida que he tenido”, aseguró el bailarín.

Su meta: las olimpiadas

“Nos vemos compitiendo internacionalmente. Es que no nos vemos haciendo otra cosa, tenemos que competir, darnos a conocer, que el pueblo conozca lo que hacemos y nos admiren”, estima ella.

El, por su lado asegura que, “queremos llegar a las olimpiadas, ya que el pole en estos momentos pasa a ser un deporte olímpico en el 2020 y queremos representar a la República Dominicana en ese deporte.

Aconsejan a quienes deseen practicarlo que lo intenten, “si no lo intentas no vas a saber si eres o no bueno, nada pierdes con intentarlo”, concluyeron.