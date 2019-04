Dominicano busca nuevamente récord Guinness de más horas cantando

A pesar de la decepción, él sigue empeñado en cumplir esta meta y bajo el lema “RD no se rinde” se ha adentrado nuevamente en la casa de cristal para intentarlo otra vez. Esta vez él y su equipo han querido cerciorarse, y no han dejado cabos sueltos. Han contactado a los jueces, quienes vendrán este domingo al país, además Silver se ha preparado tanto física como emocionalmente, con un equipo de más de 50 personas, entre ellos médicos. Todo para que esta vez sí se logre el objetivo.

Carlos Silver no se rinde en su intento de otorgar al país un nuevo récord Guinness. Hace casi tres años duró cuatro días y nueve horas cantando sin parar en una casa de cristal. Una hazaña que pocos han conseguido y que concitó el interés de miles de personas que fueron cada día a brindarle su apoyo. Pero un fallo técnico y no contar de forma presencial con jueces oficiales de Guiness World Record impidió que su hazaña fuese certificada.

Dijo que en el primer intento no tuvieron mucho apoyo, por la incredulidad de la gente. “Al principio en la primera actividad que se hizo, la gente no creía que podría existir un ser humano que pudiera durar cinco días cantando de manera ininterrumpida, por lo que no recibimos mucho apoyo, a excepción del centro comercial que nos facilitó su espacio, además de Alberto Zayas que como productor nos apoyó, pero lo hicimos prácticamente solos.

Se defendió de las críticas que muchos hicieron al equipo de que, en ese primer intento olvidaran algo tan importante como contar con los jueces certificados. “Para lograr este tipo de récords se puede hacer de dos formas. Una que de manera presenciar estén los jueces de Guiness para que ellos pueden evaluar y certificar el proceso, si no tienes los jueces, que es muy costoso, porque hay que traerlos desde Inglaterra, se puede sustentar a través de periódicos, cámaras privadas y circuitos cerrados, nosotros optamos por la segunda opción, pero hubo un fallo técnico, donde casi 16 horas de grabación se borraron, y por esa razón no pudimos ser certificados, aunque Carlos logró el récord”, detalló Toribio.

“Le hemos dado un apoyo irrestricto, porque mi hermano es un hombre de muchos méritos, que lucha por conseguir sus objetivos, que hasta que no los logra no desiste. Es una persona persistente, que es una de las cualidades más importantes en un ser humano”, dijo orgullosa.

Richard Félix, gerente general del proyecto, aseguró: “Estamos sometidos a los parámetros del récord, uno de ellos es que entre canción y canción no pueden pasar más de 30 segundos. Y cada una hora él puede descansar 15 minutos. Él lo que hace es que los va acumulando. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y YouTube. Hemos recibido apoyo de muchas marcas y empresas privadas”.

Richard Félix, gerente general RD no se rinde. (Luis Gómez )

Richard Félix, gerente general RD no se rinde. (Luis Gómez )

En ese sentido Félix señaló: “visitamos diversas instituciones entre ellas la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura y no logramos ningún apoyo. Solo la alcaldía del Distrito Nacional nos facilitó toda la logística para que utilicemos el parque Eugenio María de Hostos, para lograr el récord”, se quejó.

¿Cómo se ha preparado?

Según Toribio Carlos ha tenido una preparación de seis meses, pero según una certificación médica Carlos tiene unas cualidades que pocos seres humanos tienen. “Tiene un 25 por ciento de más masa pulmonar que la normal, y sus cuerdas vocales son anómalas. Tiene una separación que evita que las cuerdas se toquen entre sí, lo que le permite que, aunque se inflamen no quede ronco”, argumentó.

Objetivo

“Buscamos que los jóvenes se den cuenta que cuando se quiere se puede, que no existen límites ni barreras, que todo va a depender de la capacidad que tu tengas de visualizarte. Queremos dar un buen ejemplo. De hecho, vamos a darle la oportunidad a jóvenes a que vengan a presentarse durante el proceso”, adujo.

No se rindió

Aunque fue un golpe duro ver que su sacrificio de hace dos años no dio fruto, por algo que no estaba en sus manos, Carlos no se amilanó. Al contrario, era quien daba ánimos a su equipo y familia para intentarlo nuevamente. Así lo aseguraron a Diario Libre su hermana y sus compañeros.

“Carlos es una persona sumamente espiritual, recuerdo una frase que me dijo: ‘las cosas siempre obran para bien, si Dios no permitió que se lograra por razones técnicas es porque no era el momento. Este récord está más organizado, y estamos seguros que va a alcanzar nuevas dimensiones. Claro que como cualquier ser humano se sintió mal, pero al final miró lo positivo”, dijo Toribio.