Dominicanos celebran nominaciones al Latin Grammy

SANTO DOMINGO. Juan Luis Guerra, Daniel Santacruz, Manny Cruz, Romeo Santos, Prince Royce, Alex Ferreira, José Alberto “El Canario”, Antonio González, Alfareros y Chiquito Team Band representarán a la República Dominicana en la edición 19 del premio Grammy Latino que se entregará el 15 de noviembre en Las Vegas.

Con la segunda nominación del bachatero Romeo Santos, la Academia Latina de la Grabación levantó una especie de veto que al parecer existía en torno al cantautor norteamericano de ascendencia dominicana, que no era nominado desde el 2014. La noticia sorprendió a sus seguidores que desde hace años se quejaban por la ausencia del bachatero del galardón, pues no era tomado en cuenta a pesar de su gran éxito. Recientemente el artista confesó que no esperaba que su disco “Golden” fuera considerado y que llegó a pensar que se trataba de una represalia personal en su contra.