Don Miguelo se queja de la falta de apoyo de las marcas en su concierto en YouTube

El cantante urbano Don Miguelo logró otro récord recientemente, ser el primer urbano en realizar un concierto en vivo con su banda en YouTube y sobrepasar la cifra de 300 mil espectadores.

Aunque ha sido elogiado por la calidad con que fue presentado el concierto el pasado 31 de mayo, el urbano se quejó del poco apoyo de las marcas a este tipo de propuestas, y que llegan luego de ver el resultado.

También dijo que esa es una de las "desventajas" de ser dominicano.

Al mostrar una captura de pantalla con los grandes números que logró su concierto al terminarse la transmisión en vivo, el nativo de San Francisco de Macorís lanzó una indirecta: “Lo lindo de estos números ‘GIGANTES’ es que las compañías de mi mismo país no quisieron apoyar, y se les envió la propuesta. No las menciono porque no es mi forma. Pero esto es para que vean la desventaja de ser DOMINICANO. Lo más importante de todo esto es que ustedes son los que mandan ‘mis seguidores’, solo dependo de Dios y ustedes. Gracias.... foto tomada al instante de terminar el concierto en vivo”, manifestó el intérprete de “Siete locas”.

Estas palabras recibieron el apoyo del bachatero El Chaval de la Bachata, quien escribió: “Ciertamente, pero gracias a Dios, a su público, no se necesitó de eso”, mientras que Diamond La Mafia, escribió: “Una de las desventajas de nosotros en este país es el apoyo de las compañías, ya que hasta para visados se nos hace difícil, y aún así la música sale a otras aguas”.

Durante más de una hora, el artista y su orquesta de 12 músicos realizaron un show a seis cámaras que comenzó a ritmo de “Brujería”.

Además los que se conectaron en vivo pudieron bailar a ritmo de “Siete locas”, “Suelta ese tipo en banda”, “La hoja se volteó”, “No me compares”, “No ta’ enamorá’ de mi”, “Llama y Cierra”, “Sin maquillaje” y “Nota de pasión”.

El concierto quedó grabado en YouTube y suma hasta el momento 616,783 reproducciones.

Se recuerda que Don Miguelo rompió récords en Instagram con 389 mil usuarios en vivo, no obstante, fue duramente criticado porque llegó a esa cifra presentando un “live” con mujeres semidesnudas bailando por petición de ellas en la transmisión que fue bautizada como “De 0 a 10”, y donde popularizó el término “carne” refiriéndose a las mujeres y convirtió en canciones “Carne” y “Lo vibró”, con 2.3 millones y 2 millones de reproducciones, respectivamente.

Don Miguelo usó la plataforma de los “live” de ‘carne’ para canalizar ayuda a los más necesitados por la pandemia del coronavirus.