$!Don Omar: 10 controversiales confesiones

Por años Don Omar fue uno de los artistas boricuas más importante del reguetón. Su popularidad siempre fue comparada con la de Daddy Yankee. Sin embargo, los problemas con la justicia, crisis matrimonial, problemas con otros artistas ensombrecieron su ascenso.

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, se alejó de la música tras lograr fama con éxitos como “Dile”, “Dale Don Dale”, “Ella y Yo”, “Angelito”, “Salió el sol”, “Virtual Diva”, “Taboo” y “Danza kuduro”. Ha estado ausente en los últimos años.

En el vídeo “Lo que no sabías de mí”, publicado en su canal de Youtube, comparte con su público por más de una hora. Allí aclara algunas controversias y leyendas urbanas en torno a su carrera. El artista contestó una serie de preguntas que le hicieron sus fans a través de las redes sociales.

Aquí 10 de sus más contundentes declaraciones:

1. “Soy el único artista dentro de la industria de la música que tengo que hacer 12 canciones para ganarme un dólar”.

2. “Nunca he escuchado la canción de ningún artista tirándome. Así que si usted hizo esto esperando que algún día yo iba a llorar antes de dormir por lo que usted dijo, yo no tengo idea de lo que hayan dicho porque desde hace mucho tiempo yo tengo claro que lo que se dice dentro de esas canciones es simplemente un plan, mercadeo, palabras vacías”.

3. “Nosotros (Héctor El Father) logramos faltarnos el respeto en cosas que no se deberían”.

4. “Yo me juré que el día que yo me encontrara a Héctor (El Father), Héctor me las tenía que pagar. Lo juré sobre mis hijos, sobre mi mamá. Me las tenía que pagar”.

5. “Yo me he encontrado con todas las personas que dicen que tienen problemas con Don Omar y nunca han hecho otra cosa que darme la mano. Doy la espalda y quieren morderme”.

6. “Voy a cambiar el mundo de la música una vez más”.

7. “Yo vivo agradecido de los que antes de ser Don Omar fueron mis amigos”.

8. “Soy el producto de mis errores. Aunque existiese una máquina del tiempo yo no cambiaría nada”.

9. “No creo que le deba nada a nadie ya. Creo que cualquiera de los que me ayudó yo he sido lo suficientemente agradecido para haberles pagado ya”.

10. “Lamentablemente cada vez que me tocaba hacer una colaboración al único que le costaba (dinero) era a mí”.