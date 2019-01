$!Don Omar niega que sea homofóbico

“Creo que dentro de muy poco alguno de mis tres retoños vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a la de todos sus amiguitos y, sabes qué, ya yo lo tengo claro, y el día en que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente”, dijo el cantante en un Facebook Live que transmitió esta mañana.

“Hoy quiero tocar un tema del que me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de hablar de esto por primera vez en mi vida. Hoy quiero hablar de homofobia, de realidad, de oportunistas y de víctimas reales”, comenzó en el vídeo de nueve minutos.

“Para quien no lo sepa, en mi círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Toda la vida. Son parte de mi familia, familia que amo, familia a la que respeto, familia a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales... Les quiero leer algo, dice aquí que la homofobia es el miedo, la desconfianza o incomodidad frente a personas lesbianas, gays, bisexuales... así es la definición de homofobia. Yo fui criado en una casa donde la tolerancia a la homosexualidad se enseñó desde que era un niño porque me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de disfrutar de ellos de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron. Homofóbico es aquel que siente miedo ante este tipo de persona”, destacó.

Las declaraciones de Don Omar a continuación