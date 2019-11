$!¿Dónde está Julieta Venegas?

Ella también habló de vivir una monotonía entre discos y giras.

Sobre ser reconocida o no por la gente y la industria, refiere: “No me gusta la gente que se da importancia. Siempre me río con mis amigos de una frase que es muy común en cierto sector: “¿No saben quién soy yo?”. A veces me dicen: “Perdón que no te reconocí”. ¿Perdón? ¡No hace falta que me reconozcas! Y eso no es que yo no valore lo que construí como carrera”, considera la cantante de 49 años con una postura de estar “con los pies en la tierra”.