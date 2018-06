Dos exquisitas voces celebrarán a Casa de Teatro

44 años por y para la cultura

El 44 aniversario de Casa de Teatro según Freddy Ginebra:

“Celebrar 44 años es un premio que me doy a mí mismo por haber sido perseverante. Son 44 años en la historia de la cultura dominicana. Cada día que me levanto y pienso que he podido mantener las puertas abiertas durante tanto tiempo de un proyecto cultural, me hace sentir muy satisfecho. Yo espero llegar a 100 años más si me dieran vida. La casa se mantiene en pie por el esfuerzo de mucha gente incondicional que cree en este proyecto. La Casa es una familia.”