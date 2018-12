$!Dos voces acompañan las alabanzas a Dios

Una noche de alabanza con las exquisitas notas altas en vivo de las intérpretes Lilly Goodman y Marcela Gándara es algo que no se ve todos los días. El deleite musical para los seguidores de estas canciones que evocan la paz, el amor a Dios y su adoración y la esperanza se podrán escuchar la noche de hoy viernes 21 en el Palacio de los Deportes en el espectáculo multitudinario “Una Noche para Cristo”.

Ambas están entusiasmadas de compartir escenario en Santo Domingo, pues es la primera ocasión juntas en la tierra de Goodman, pero han cantado a dúo en Guayaquil y Ecuador. “Tanto Marcela como yo estamos muy emocionadas y expectantes por el concierto porque para mí es un reencuentro con mi público dominicano y será la primera vez que estemos juntas en un escenario local. Como lo dice el título, será una noche para nuestro creador, donde realizaremos un repaso de nuestras mejores canciones de adoración y alabanzas”, señaló Lily Goodman en una entrevista reciente con Diario Libre.

Cariño por RD

Dijo que cantar en RD tiene una connotación especial. “Cantar para el público dominicano, sea en el país o fuera, es muy especial para mí. Mis compatriotas son muy alegres y me brindan ese calor propio de nuestra tierra”, comentó.

De la impresionante voz de Lily se escucharán los temas “Al final”, “Ven te necesito”, “No importa”, “Si puedes creer”, “La fuente eres tú”, “Si puedes creer”, “Es tu Amor”, “Descansa”, que son cantadas por el público cristiano y secular.

A la mexicana Marcela Gándara también le sigue un gran número de oyentes seculares. “Supe que me amabas” es una canción para todos. Otras canciones que serán coreadas con el poder de la fe son “Tú estas aquí”, “Vine a adorarte”, “Un viaje largo”, “Dame tus ojos”, “Pensaba en ti”.

En una entrevista con DL, Gándara recalcó que “Ser cristiano no significa tener una vida sin problemas, pero Dios nos da fortaleza”. Ella cree tener una razón del alcance de sus canciones: “La mayoría de las letras de las canciones que canto son oraciones cantadas, así que son un arma poderosa que nos acerca más a Dios. No es solo música, es un mensaje poderoso de la palabra de Dios y esa palabra no regresa vacía y todos, sean cristianos o no necesitamos ese mensaje de aliento y esperanza en nuestras vidas”.

Esta noche se glorificará al Señor.