$!Los más populares en lo que va del año según el informe de Nielsen

En el mercado anglosajón dos mujeres ocuparon la atención de la primera mitad del año. Se trata de Ariana Grande y Billie Eilish. En el caso de Grande, con canciones como “7 rings”, “Break up with your girlfriend” y “Thank u , next”, ha logrado estar en el top 10 de las artistas más influyentes del año.

La influencia del trap y el rap continúa

El retorno del LP

El streaming es actualmente el método más popular de compra de música. Es una realidad que cada día se venden menos discos, sin embargo, un fenómeno de ventas interesante muestra la fortaleza en las ventas de discos de vinilo. En lo que va del 2019 se vendieron 7.7 millones de discos de vinilo, frente a 7 millones para el mismo períodos en el 2018. Esto representa un 9.6 % de crecimiento. Los discos más vendidos fueron los álbumes de colección de artistas como Queen (Bohemia Rhapsody), The Beatles (Abbey Road), Pink Floyd (Dark Side of The Moon) y Michael Jackson (Thriller). Soprenden las ventas en este formato de Billie Ellish (Greatest Hits 1; Don’t smile at me), quien con su estilo que mezcla el pop, la música alternativa y el electropop se ha convertido en un fenómeno.