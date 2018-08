Drake estrena vídeo oficial de su popular tema “In My Feelings”

SANTO DOMINGO.- Desde que el rapero canadiense Drake lanzó el pegajoso sencillo “In my feelings” que se incluye en su nuevo álbum “Scorpion” las redes sociales y plataformas como YouTube no han cesado de mostrar vídeos del famoso #InmyfeelingsChallenge donde los usuarios se graban saliendo de un carro en movimiento haciendo la coreografía de la canción, y, en otras ocasiones, simplemente realizando los pasos de baile en distintas locaciones que han resultado extremas.

Entonces, ya era hora de que Drake estrenara un videoclip de este popular tema y lo hizo la noche de este jueves, logrando en menos de 24 horas más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

El sencillo, que hace alusión al cuestionamiento hacia varias chicas si aman a Drake y de si están manejando y que le digan que nunca se irían de su lado (Kiki, ¿do you love me? ¿Are you riding? Say you’ll never ever leave from beside me), se convirtió en el punto de lanza de la contagiosa canción, aunque las letras sean bastante banales y muchas veces sin sentido.

El corto se desarrolla en esa premisa, con más actuación por parte de Drake y culmina con varios clip de personas de diversas partes del mundo haciendo el desafío, incluyendo al actor Will Smith, que se subió al Puente de las Cadenas en Budapest, en la capital de Hungría para estar en la moda del vídeo viral.

En el material realizado por Karina Evans y donde actúan, además, Phylicia Rashad, La La Anthony, Shiggy, Capito & Marley, Drake aparece en las afueras de la casa de su chica de nombre Kiki (La La Anthony) pidiéndole explicación de porqué no le contesta el celular; ella responde diciendo: “No me amas, si me amaras, todas las fotografías de mujeres desaparecían de tu celular”. Luego, en la escena entra la suegra, que al parecer no quiere saber de él y lo obliga a salir de la entrada de la residencia.

Obviamente las coreografías y los colores no pueden faltar en un excelente audiovisual donde se hace presente la cultura afrodescendiente en locaciones de New Orleans. El baile fue responsabilidad de Tanisha Scott.

El divertido corto es la respuesta al reto que todos los fanáticos le hacían a Drake; que haga su versión del hilarante #InmyfeelingsChallenge. Y ahí está.